Les 7 lieux les plus spectaculaires de Dubai, à découvrir absolument

Vous cherchez encore la destination idéale pour vos prochaines vacances et rêvez d’en prendre plein la vue ? Arrêtez tout, Dubai est la destination qu’il vous faut !

Vous avez peut-être déjà entendu parler de Dubai, au détour d’une conversation ou en admirant ses paysages et lieux somptueux dans un film à gros budget. Vous avez été intrigué par cette destination pas comme les autres, sans pour autant aller plus loin ? Alors laissez-nous vous convaincre qu’il s’agit de votre prochaine destination.

Crédit : Pixabay

Dubai, c’est la ville la plus connue des Émirats arabes unis, alors que leur capitale est Abou Dabi. Située en plein milieu du désert, face au golfe Persique, elle est pour beaucoup le symbole de la démesure. Mais c’est surtout un lieu à part, qui propose un incroyable éventail d’activités pour garantir à ses visiteurs un séjour inoubliable.

Et ça tombe bien, Voyage Privé propose d'ailleurs souvent des bons plans pour Dubai. Alors sans plus attendre, nous vous proposons de découvrir les 7 lieux les plus spectaculaires de Dubai.

Burj Khalifa, la plus haute tour du monde

Crédit : www.voyage-prive.com

On commence avec sans doute l’un des lieux les plus emblématiques de Dubai, la Burj Khalifa. Culminant à 828 mètres, ce gratte-ciel, devenu en 2008 la plus haute tour du monde, abrite de nombreuses activités, comme des bureaux, des habitations, un hôtel, des restaurants ou encore des boutiques.Mais c’est surtout pour son incroyable vue que cette tour est réputée. Car à son 124ème étage, un espace prévu à cet effet offre une vue panoramique sur Dubai. Et qui sait, en baissant la tête, vous verrez peut-être Tom Cruise reproduire sa célèbre scène de Mission Impossible 4, dans laquelle il escaladait la tour !

Deep Dive Dubai, la piscine de plongée la plus profonde au monde

Si vous aimez les activités aquatiques, Deep Dive Dubai risque de vous plaire. Ce centre de loisir ouvert en 2021 abrite en effet la piscine de plongée la plus profonde au monde, avec ses 60,02 mètres de profondeur. Un record homologué par le Guiness Book.Et pour rendre la plongée encore plus magique, cette piscine permet aussi aux plongeurs de visiter une cité engloutie qui ferait rougir l’Atlantide. Enfin, ces plongées s’adressent à tous, puisque Deep Dive Dubai propose des expériences en fonction du niveau de chacun. Qui a dit qu’il était impossible de plonger au milieu du désert ?

Museum of Illusions, la plus grande collection d’illusions d’optique au monde

Après un voyage du corps, le Museum of Illusions de Dubai vous propose un voyage de l’esprit. Situé à Al Seef, il renferme un nombre impressionnant de 80 expositions différentes, ce qui en fait la plus grande collection d’illusions d’optique au monde.Ouvert à tous les âges, ses ingénieuses illusions vous transportent dans un monde où tout semble possible. Marcher au plafond, avoir l’impression que le sol bouge ou encore vous transformer grâce à une salle de miroirs déformants, c’est la garantie d’un divertissement pour toute la famille.

Dubai Mall, un gigantesque centre commercial

Crédit : Pixabay

Pour déambuler et faire quelques emplettes, rendez-vous au Dubai Mall, le plus grand centre commercial des Émirats arabes unis. Situé au pied de la Burj Khalifa, il s’étend sur 800 000 mètres carrés et regroupe pas moins de 1200 boutiques.En plus des nombreux restaurants et boutiques, le Dubai Mall propose aussi de nombreuses activités, comme un aquarium, ou encore une patinoire olympique. Alors si vous décidez d’y passer une journée, il se peut que vous n’ayez pas le temps de tout faire !

La Perle DXB, un spectacle aérien et aquatique

Pour repartir avec des étoiles plein les yeux, rien ne vaut “La Perle by Dragone”. Il s’agit d’un spectacle se déroulant sur et au-dessus d’une scène aquatique. Grâce à des technologies de pointe, la scène peut évacuer son eau en moins d’une minute et tirer le plein potentiel de ses projections 3D.65 artistes aux compétences variées se succèdent durant un show de 90 minutes entre plongeons vertigineux, survols de la scène en trapèze ou numéros de motos. Un incontournable qui a déjà séduit de nombreux voyageurs.

Sonara Camp, une expérience culinaire en plein désert

Crédit : Pixabay

Pour vous reposer après les sensations fortes, prélassez-vous au Sonara Camp, un havre de paix au milieu du désert. Installé dans votre hamac, vous y dégusterez des plats de qualité et mêlant ingrédients régionaux et occidentaux. Une fois l’estomac plein, vous pourrez admirer un spectacle typique, ou partir en 4x4 arpenter les dunes du désert.

Ain Dubai, la plus haute grande roue du monde

Enfin, le voyage ne serait pas complet sans un moment hors du temps à bord du Ain Dubai. Cette grande roue est tout simplement la plus haute du monde et mesure 210 mètres de haut. Située sur Bluewaters Island, elle vous permettra d’admirer un panorama à 360 degrés sur Dubai et ses merveilles.

Vous l’aurez compris, Dubai regorge de lieux et événements spectaculaires et ils sont trop nombreux pour pouvoir tous les citer. Mais n’hésitez pas si vous voulez encore plus d’infos sur Dubai. Quoi qu’il en soit, les 7 que nous vous avons présentés vous permettront d’avoir un éventail représentatif des nombreuses activités que cette ville si particulière peut offrir.