Voici combien d'argent vont dépenser les Français pour leurs vacances d'été en 2024, une somme en baisse

Moins d’un Français sur deux partira en vacances cet été. Parmi ceux qui ont la chance de se ressourcer ailleurs, le budget des dépenses a diminué. Quel est le budget moyen que les estivants vont consacrer à leurs vacances ?

L’été est là, et même si le beau temps va et vient, 31 millions de Français ont décidé de partir en vacances. Selon le cabinet Protourisme, le calendrier des vacances pour les estivants a commencé début juillet et devrait durer jusqu’à fin septembre.

Mais en cette période d’inflation, le cabinet spécialisé note toutefois que le budget des vacanciers sera en baisse. Une grande première depuis 2020 et la pandémie de Covid. Alors forcément, les dépenses seront moindres et les Français réfléchiront à deux fois avant de dépenser sans compter.

Un budget qui augmente pour les Français qui privilégient les pays étrangers pour leurs vacances

Famille en vacances à Vanise (Italie). Crédit photo : ASphotowed/ iStock

D’après l’étude, la somme moyenne dont les Français disposent pour leurs vacances est de 1725 euros. C’est 140 euros de moins par rapport à 2023. Cela concerne les vacanciers qui ont décidé de passer leurs séjours en France. À ce titre, ces vacanciers représentent 68% de ceux qui partent au soleil.

Ils sont d’ailleurs 66% à opter pour les littoraux tandis que 14% d’entre eux préfèrent la campagne et 11% la montagne. Seuls 9% se destinent aux villes.

Par ailleurs, si le budget moyen des Français diminue cette année, il augmente en revanche chez les vacanciers qui partent à l’étranger. Cela concerne 32% des Français. Protourisme estime que leur budget sera de 3730 euros pour ces vacances, soit 215 euros de plus que l’année dernière. De plus, ces vacanciers privilégient des destinations proches comme l’Italie et l’Espagne.

Enfin, pour limiter les dépenses, beaucoup de Français choisissent de passer leurs vacances chez des amis ou de la famille. Il faut dire que les locations en mobile-home s’élèvent en moyenne à 1050 euros par semaine pour quatre personnes. Ils sont quelque 17% de vacanciers à opter pour le camping.