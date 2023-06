Découvrez la pièce cachée où dorment les hôtesses de l'air dans l'avion

Et oui, les hôtesses de l’air ont, elles aussi, le droit de dormir durant un vol long-courrier. Et voici où se trouvent leurs cabines. Zoom.

Vous l’ignorez peut-être, mais lorsque les stewards et hôtesses de l’air parcourent le monde entier et enchaînent les longs-courrier, ils ont aussi droit à leurs moments de pause. Et lorsqu’ils ne peuvent pas débarquer pour passer une nuit dans un hôtel, certains avions sont équipés de cabines afin qu’ils puissent se reposer, entre deux destinations, dans les airs.

Ainsi, une collaboratrice du média Insider a eu l’opportunité de découvrir, lors d’un vol entre les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, à quoi pouvaient bien ressembler les cabines destinées aux travailleurs des airs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas si petit que cela.



Crédit photo : Monica Humphries

Une zone de repos dans les airs

Comme le rapporte Insider, qui a partagé des photos de Monica Humphries, la collaboratrice, la “salle de repos” des agents de bord est plutôt confortable. Lors du vol sur le Boeing 777-300ER d'Air New Zealand, Monica Humphries s’est rendue dans la zone. Après avoir passé la classe affaire et la classe économique premium, tout au fond de l’avion, elle a découvert une porte avec un loquet qui révélait un grand escalier.

Crédit photo : Monica Humphries

Crédit photo : Monica Humphries

À l’étage, la jeune femme raconte avoir découvert un long couloir composé de plusieurs couchettes (8 au total). L’experte qui a accompagné la collaboratrice d'Insider a précisé “qu'habituellement six lits sont occupés en même temps. Le vol long-courrier typique compte 12 agents de bord qui prennent des pauses une fois le service de repas terminé”.

Crédit photo : Monica Humphries

À noter que la pièce de repos ne peut pas être utilisée pendant le décollage et l'atterrissage. Côté confort, ça fait l'affaire : chaque coin nuit est équipé d’un rideau, d’une ceinture, d’un oreiller et d’une couverture. Il y a même un miroir ainsi que des rangements pour y déposer ses effets personnels. Autre plus : la salle de repos est équipée de prises. De quoi recharger toutes ses batteries !

Crédit photo : Monica Humphries

Crédit photo : Monica Humphries

Crédit photo : Monica Humphries

Crédit photo : Monica Humphries