Où partir en avril ? 15 idées de destinations

Une petite envie de voyage au printemps prochain ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir si vous voulez partir en vacances au mois d’avril. Avec en plus le top 15 des destinations idéales à visiter quand on part pendant cette période.

Avis à tous les globe-trotters. Que vous soyez plutôt du genre baignade au soleil sur une plage paradisiaque, plutôt à la recherche d'aventures et de paysages à couper le souffle, ou encore de vacances sportives, il existe forcément une destination idéale où aller au mois d’avril. C’est pourquoi nous avons fait un tour d'horizon des régions du monde à visiter quand on souhaite partir en vacances en avril.

Des vacances sous le soleil pour profiter des plages

Au printemps, pourquoi ne pas profiter des températures douces et du beau soleil du sud du continent africain, en Afrique du Sud, au Bénin, au Cap-Vert, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Gambie, au Sénégal ou encore aux Seychelles. Attention toutefois, certains pays d'Afrique sont à éviter à cette période.

Vous pouvez aussi mettre le cap vers l'Amérique Centrale, les îles des Antilles et les régions donnant sur la mer des Caraïbes pour profiter des plages de sable blanc et de l'eau bleu turquoise : Guadeloupe, Martinique, Mexique (la côte pacifique), Costa Rica (la côte pacifique), Belize, Salvador, Guatemala, Panama, Cuba, République dominicaine, Trinité-et-Tobago, Jamaïque, Floride ou encore les Bahamas.

L'Amérique du Sud propose également des destinations idéales où se rendre en avril. Notamment le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Venezuela ou encore le Pérou. De l'autre côté de la planète, en Asie, le mois d’avril est aussi une période de l’année où les températures sont agréables. De quoi profiter des paysages paradisiaques du sud du continent : Brunei, Inde, Malaisie, Philippines, Sri Lanka ou encore Thaïlande.

Autre région du globe où partir, l’Océanie et plus particulièrement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Enfin, pour ceux qui ne veulent pas partir bien loin, pourquoi ne pas vous faire un séjour en Europe. L’île de Chypre est une destination idéale pour ce mois de l’année.

Des vacances sportives à la montagne en avril

Pour tous les amoureux des sports d’hiver, sachez qu’il est encore possible de profiter de la neige et de faire du ski dans certains endroits du globe. On pense notamment à l’Europe et ses pistes des Alpes encore praticables en avril en Autriche et en Suisse. Pour profiter des aurores boréales, direction la Finlande, la Norvège et la Suède. Pour profiter des dernières neiges et des beaux paysages de montagne, direction le Japon, le Canada et le nord des États-Unis.

Des vacances nature, randonnée et visites

Le mois d’avril et la saison du printemps est une période de l’année idéale pour profiter de la nature des pays européens. On pense notamment à Chypre, à l’Espagne (Castille et Andalousie), à la Grèce, à l’Italie (Italie du Sud et Sicile), l’île de Malte, les Pays-Bas, le Portugal (Madère) ou encore la Turquie.

Pour partir plus loin, direction le continent africain avec l’Afrique du Sud, Madagascar, la Namibie, le Sénégal, le Swaziland, la Tunisie, la Zambie ou le Zimbabwe. Et pourquoi ne pas traverser l’Océan Atlantique pour partir en Amérique découvrir toutes ses richesses : les Antilles, l’Argentine, la Bolivie, le Chili, le Costa Rica, les États-Unis, le Mexique, Porto Rico ou encore l’Uruguay.

Les pays et les destinations de voyage à éviter en avril

Comme le mois d’avril s’accompagne d’une météo capricieuse qui se traduit par beaucoup de pluie, l’Europe du nord et l’Europe centrale sont des destinations déconseillées aux voyageurs. Idem dans certaines régions d'Australie où le mois d’avril se caractérise par la saison des pluies. Autre endroit à éviter absolument pour cause de pluies abondantes, l’Amazonie au Brésil.

Où partir en avril quand on voyage à Chypre ?

Grâce à son doux climat et ses 360 jours de soleil par an, l'île de Chypre se visite toute l'année. Et pour en profiter, rien de mieux que de partir pendant l’inter-saison pour visiter la vieille ville de Nicosie, le merveilleux Cap Greco ou encore la charmante ville de Paphos. C’est simple, on tombe amoureux de ce petit bijou d’Europe.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 18 et 22 degrés

Température de la mer en avril : 18 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 173 euros

Où partir en avril quand on voyage en France ?

Pourquoi forcément quitter la France pour voyager au mois d’avril ? On vous l’accorde, le temps pluvieux peut être l’un des arguments principaux mais saviez-vous que certains endroits de France étaient moins touchés par ces pluies ? C’est le cas de la Corse par exemple ou le mois d’avril est synonyme du retour du soleil et des beaux jours. Le ciel dégagé de l'île permet de faire de nombreuses activités sportives, y compris sur l’eau, même si cette dernière est encore fraîche. On pense notamment à une initiation jet-ski, une randonnée pour suivre les chemins menant au lac de Creno ou encore une balade dans la réserve naturelle de l’Étang de Biguglia pour y observer un bon nombre d’oiseaux.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 14 et 17 degrés

Température de la mer en avril : 14 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 172 euros

Où partir en avril quand on voyage au Japon ?

Autre destination, on prend l’avion pour le Japon. Et direction Tokyo pour Se promener en soirée le long de la rivière Meguro sous les cerisiers fleuris et illuminés. Mais aussi Kyoto pour admirer un spectacle de danse de Maiko, les apprenties Geisha, lors du festival Miyako Odori.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 13 et 19 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 855 euros

Où partir en avril quand on voyage en Malaisie ?

Si l’on vous dit la Malaisie, vous devez forcément penser à sa capitale Kuala Lumpur et ses fameuses tours jumelles Petronas Tower. Les activités touristiques ne manquent pas dans cette capitale : Chinatown, les Batu Caves, Little India ou encore la KL Tower. À cette période de l’année, la Malaisie organise une compétition sportive internationalement connue : le Grand Prix de Malaisie Petronas, la principale course de Formule 1 d’Asie du Sud-Est. Et si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours profiter de ses plages d’eau chaude. La raison ? La température de l'eau varie entre 27°C et 30°C tout au long de l'année.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 24 et 34 degrés

Température de la mer en avril : entre 27 et 30 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 653 euros

Où partir en avril quand on voyage en Australie ?

Malgré les périodes de pluies, on peut tout de même visiter des endroits de l’Australie plus au sec. On pense notamment aux d’Alice Springs et d’Adélaïde, au célébre Kings Canyon ou encore au Parc national de Windjana Gorg.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 15 et 27 degrés

Température de la mer en avril : entre 22 et 23 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 1264 euros

Où partir en avril quand on voyage en Namibie ?

La période de l’année la plus propice pour partir en Namibie commence en avril et se termine en novembre. C’est à ce moment-là qu’il y a la saison sèche. Un climat plutôt favorable pour randonner avec un guide, faire un voyage sportif, observer la faune et la flore ou encore visiter les parcs nationaux d’Okonjima et d’Etosha.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 20 et 26 degrés

Température de la mer en avril : entre 15 et 19 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 753 euros

Où partir en avril quand on voyage au Chili ?

Cette fois-ci, direction l’Amérique du Sud. On embarque pour le Chili pour profiter de son festival de la gastronomie. Chaque année au mois d’avril, des chefs internationaux se rendent dans la capitale du Chili, Santiago, pour fêter la cuisine latino-américaine et celle du monde entier. Au programme : des conférences, des ateliers et des stands de la Feria de Tapas qui animent le quartier de Santa Lucia et nous permettent de mettre tous nos sens en éveil.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 17 et 22 degrés

Température de la mer en avril : 15 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 754 euros

Où partir en avril quand on voyage en Colombie ?

Direction la côte Caraïbe de la Colombie pour faire du farniente et profiter de la plage et de son eau à 26 degrés. Après avoir lézardé une journée au soleil, on part visiter l’un des bijoux de la Colombie : la ville colorée de Carthagène des Indes.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 27 et 32 degrés

Température de la mer en avril : entre 26 et 28 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 760 euros

Où partir en avril quand on voyage au Costa Rica ?

C’est la destination de voyage synonyme de baignade et de soleil. En avril, le Costa Rica propose un climat très agréable. Dans les villes de Puerto Limón, Puntarenas, Puerto Jiménez et Quepos la baignade y est idéale puisque la température de l’eau se situe aux alentours de 28°C en moyenne. Le rêve !

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 18 et 27 degrés

Température de la mer en avril : entre 28 et 29 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 677 euros

Où partir en avril quand on voyage au Brésil ?

Rio de Janeiro, Sao Paulo, Copacabana ou encore la Costa Verde, les villes et régions du Brésil à découvrir ne manquent pas. En revanche, on évite de se rendre en Amazonie. Le mois d’avril se situe en plein dans la période des pluies abondantes de cette région du Brésil.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 24 et 32 degrés

Température de la mer en avril : entre 21 et 24 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 714 euros

Où partir en avril quand on voyage au Mexique ?

Pour partir au Mexique, il convient d’éviter deux périodes du mois d’avril : celle du spring break si vous souhaitez vous rendrez à Cancún et celle de la Semaine Sainte (Pâques) où tout est perturbé. Cette semaine-là est tout de même idéale pour visiter Mexico au calme.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 25 et 30 degrés

Température de la mer en avril : 23 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 650 euros

Où partir en avril quand on voyage à Cuba ?

La Havane, Santiago de Cuba, Varadero, Baracoa ou encore Holguín, ces villes sont sans hésiter les destinations pour profiter du soleil et des baignades à Cuba. Mais une fois votre journée farniente terminée, n’hésitez pas à les visiter pour découvrir le charme de chacune d’entre elles.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 22 et 30 degrés

Température de la mer en avril : entre 27 et 28 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 1010 euros

Où partir en avril quand on voyage au Canada ?

Avec son climat frais et printanier, visiter le Canada au mois d’avril est synonyme de voyage nature. On file donc à l’est du pays pour visiter les Chutes du Niagara (à proximité de Toronto), les Mille Îles (entre Toronto et Ottawa), les Chutes de Montmorency (à proximité de Québec) ou encore le Fjord du Saguenay (entre le Lac Saint Jean et Tadoussac).

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 5 et 15 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 543 euros

Où partir en avril quand on voyage en Guadeloupe ?

Le mois d’avril est la saison des tortues en Guadeloupe puisque celles-ci se rendent sur les plages de l’île pour y pondre leurs œufs. Pour les observer, rendez-vous sur la plage de Bouillante à l’ouest de l’île ou à Petite Anse de Pointe Noire.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 21 et 30 degrés

Température de la mer en avril : entre 24 et 29 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 453 euros

Où partir en avril quand on voyage en Martinique ?

En plus de vos baignades au soleil, visitez les villes de Saint-Pierre et Sainte-Luce, deux joyaux bruts de l’île de la Martinique. On profite également de randonnées dans les sentiers de la presqu'île de la Caravelle pour admirer les magnifiques paysages de cette île.

Infos pratiques :

Températures moyennes en avril : entre 22 et 30 degrés

Température de la mer en avril : entre 27 et 28 degrés

Prix moyen des vols aller-retour (au départ de Paris) : 462 euros