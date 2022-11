Qatar : 15 meilleures choses à faire à Doha

Le Qatar est l’un des plus beaux territoires du golfe Persique alliant luxe et aventure. Découvrez les activités à faire et les lieux à visiter pour des vacances parfaites à Doha.

Le Qatar est une destination de séjour de choix, expériences incroyables, cuisine locale pleine de saveur, activités culturelles à des prix raisonnables… Bref, une multitude d’activités et de lieux à découvrir pour un dépaysement total. De plus, le Qatar est l’une des destinations les plus sûres du monde. Au programme à votre arrivée et un accueil chaleureux, une culture locale. Suivez notre guide pour préparer votre séjour à Doha !

1. Faire un pique-nique au Mia-Park à Doha

Une balade en famille au Mia-Park à Doha. Crédit : Office de Tourisme du Qatar

Le Mia Park est situé à côté du Musée d’Art Islamique, il offre une vue imprenable sur la Skyline de Doha. Ce lieu regorge d’espaces verts, d’activités de loisirs sans parler de la vue imprenable sur l’horizon de la West Bay de Doha. Si vous allez à Doha en famille, sachez que vous trouverez des aires de jeux pour les enfants totalement gratuites. Que ce soit un pique-nique pour admirer l’horizon de Doha, une promenade pour profiter du coucher de soleil ou encore un verre en terrasse avec vos amis, le Mia-Park est le meilleur point de vue de la ville. N’oubliez pas votre appareil photo !

Vous avez une petite faim pendant votre balade ? Dans ce parc vous trouverez un large choix de kiosques et de cafés pour un en-cas ou encore des boissons. Côté activités, il y en a pour tous les goûts : kayak, paddle fit etc.

2. Visiter le Musée national du Qatar signé Jean Nouvel

Le Musée National du Qatar, une architecture incroyable. Crédit : Office du Tourisme du Qatar

Le Musée National du Qatar, un musée qui célèbre la culture et l'histoire du Qatar. Autour du Palais Princier historique du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani du Qatar et face à la baie de Doha, se trouve le Musée National du Qatar, une réalisation de l'architecte français Jean Nouvel ! Inauguré en 2019, le musée est en forme de rose des sables de 350 m de long et de plus de 52000 m2, un véritable chef-d'œuvre architectural.

Découvrez la riche histoire culturelle du Qatar, du passé bédouin à l'évolution de la nation moderne qu’est le Qatar d’aujourd’hui. Le musée va vous plonger dans une ballade qui mélange musique, senteurs d’Orient, projections et œuvres contemporaines d’artistes qataris et internationaux. De quoi désorienter tous vos sens grâce le temps de cette visite immersive, ludique et sensorielle.

3. Villaggio mall, un centre commercial au décor vénitien

Le villagio Mall, un petit Venise au Qatar. Crédit : DR

Le centre commercial Villagio est l'endroit parfait pour faire du shopping à Doha dans un décor artistique vénitien. Une galerie marchande qui arbore de somptueux plafonds ornés, votre séance de shopping prendra des allures de balades. En plus des boutiques, vous trouverez un immense complexe de loisirs et une fête foraine, une patinoire, une piste de bowling ainsi qu'un immense parc d'attractions Gondolina.

Si vous êtes en famille, ce lieu remplira votre journée grâce aux diverses activités proposées. Côté boutique, des marques internationales telles que Louis Vuitton, Prada, Dior, Mango, H&M etc s'y trouvent. Vous êtes fatiguées du shopping ? Faites une pause pour une balade en gondole sur le canal qui serpente le centre commercial. Non vous ne rêvez pas, vous n'êtes pas à Venise mais bien à Doha au Qatar.

4. Les plages magnifiques de Doha

Sealine Beach au Qatar. Crédit : Qatar Tourisme

À seulement 1h20 de Doha, une plage de sable fin et une eau cristalline de Fuwairit Beach vous attendent. Un lieu d’exception pour profiter d’un paysage paradisiaque et vous baigner dans une eau transparente. Pour les adeptes de sports nautiques, il est possible de faire du kitesurf. Fuwairit est un site de pendaison pour les tortues imbriquées (marines), une espèce en voie de disparition.

Pour celles et ceux qui veulent profiter d’une plage non loin de la capitale du Qatar, il y a la Sealine Beach à Mesaieed, l’une des plages les plus populaires du Qatar. Cette plage dispose de nombreuses activités à faire en famille et même entre amis : balade à dos de chameau, safari dans les dunes, baignade... N'hésitez pas à vous balader sur cette plage en fin de journée pour profiter d'un merveilleux coucher de soleil.

Pour vous y rendre : Sealine Beach se trouve dans le sud du Qatar à 40 minutes de la ville de Doha.

5. Le village culturel Katara, un village à l'architecture traditionnelle

Le village culturel de Katara. Crédit : Visit Qatar

Le village culturel Katara concentre la culture et les traditions du Qatar. Ce village à l'architecture traditionnelle orientale abrite de nombreuses galeries et associations culturelles et artistiques. Un mélange entre tradition et modernité.

Le village culturel de Katara s'étend sur près de 100 hectares ! Arrêtez-vous au musée qui met en valeur le patrimoine maritime du pays. En bord de mer, vous trouverez des paillotes et des souvenirs touristiques. Katara possède également un magnifique amphithéâtre en plein air de style gréco-romain.

6. Le souq Waqif, un marché séculaire de Doha

Le gold souq à Doha, un endroit emblématique. Crédit : Qatar Tourism

L'emblématique Souq Waqif se situe dans le plus vieux quartier de Doha, sur les rives du Wadi Musheireb. Découvrez un paysage urbain de Doha, de nombreuses boutiques et étalages vous y attendent, un véritable marché traditionnel toujours très animé. C'est le lieu parfait pour acheter des épices d'Orient, objets artisanaux et des châles en pashmina. Quant au «Gold Souq», ce souk est consacré à l’or. Ne vous y trompez pas, le gold souk satisfera tous vos besoins et ce, quel que soit votre budget !

Comme pour tous les souq, il faut marchander un peu pour négocier le prix ! Faites une pause à l'enclos à chameaux pour voir différents animaux tels que de magnifiques chevaux arabes. Il est également possible de réserver une croisière à bord d'un boutre traditionnel le long de la Corniche. L'occasion d'admirer le beau coucher de soleil et d'admirer Doha le soir.

7. The Pearl Qatar : Une île fascinant

Pearl Qatar, un prestigieux quartier de West Bay. Crédit : Visit Qatar

Une île agréable qui mêle détente et divertissement. Pearl-Qatar est une île artificielle située non loin de la lagune de West Bay à Doha. Comme son nom l’indique, l’île est construite en forme de perle sur un ancien site de plongée consacré à la pêche perlière.

Bordée de Yachts, l'île est entourée de villas en bord de plage, de boutiques de luxe, de ports de plaisance, de tours résidentielles et d’hôtels luxueux. Pour le repas, l'île abrite des restaurants modernes, un véritable voyage de saveurs. The Pearl est un lieu très touristique, on la surnomme d'ailleurs, la «Côte d'Azur arabe».

8. Baladez-vous le long de la corniche de Doha

La corniche de Doha. Crédit : Visit Qatar

Une balade de 7 kilomètres en forme de fer-à-cheval en bord de mer avec une vue imprenable sur le paysage moderne de la ville de Doha. Un boulevard encadré de palmiers bordé de palmiers et d’une chaussée à deux voies.

Différents événements animent la Corniche tels que la fête nationale et la journée nationale du sport. Vous voulez vous balader le soir sur la Corniche ? Les bâteaux traditionnels illumineront votre balade nocturne le long de la baie. Montez à bord d'un boutre arabe pour une croisière le long de la corniche de Doha.

9. Visiter la Mosquée Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab

L'extérieur de la Mosquée Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Crédit : Visit Qatar

Un bastion religieux éblouissant en forme de fort. La mosquée Imam Abdul Wahhab est située en haut d'une colline. Un mélange entre le traditionnel et la modernité. Inaugurée en 2011, c'est la plus Grande mosquée de l'Etat du Qatar. Cet édifice abrite trois bibliothèques, des salles de prières séparées ainsi que des salles consacrées à la mémorisation du Coran. Ce lieu saint peut accueillir plus de 30 000 fidèles. Les visiteurs pourront visiter la mosquée en dehors des heures de prière. A noter également que l'entrée de la Mosquée Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab est totalement gratuite.

L'architecture islamique de la Grande Mosquée de Doha est resplendissante. Elle est composée de plusieurs dômes avec un extérieur qui est illuminé dès la nuit tombée. Pendant les journées les plus chaudes, le sol en marbre vous rafraîchira.

10. Banana Island, une île pour une journée farniente

L'île Banana Island vue de haut. Crédit : Visit Qatar

Situé à seulement 25 minutes du cœur de la capitale du Qatar, le resort se trouve sur une magnifique île. De nombreuses activités vous sont proposées. Pour un moment farniente, le Banana Island Resort offre détente, bien-être et plaisir. C'est un véritable lieu de luxe arabique, parfait pour un séjour romantique ou en famille.

Le resort dispose également d'une piscine avec une vague artificielle pour s'essayer au surf ou encore à la plongée. Pour les plus sportifs, de nombreux sports nautiques vous sont proposés tels que le wakeboard et des excursions en kayak.

11. Safari en 4x4 dans le désert du Qatar

Visiter le désert du Qatar à dos de dromadaire. Crédit : Visit Qatar

Admirez la beauté du désert du Qatar et de la mer turquoise de Khor Al Adaid. Un paysage de dune qui se jette dans l'océan. Nous vous conseillons de réserver votre départ depuis Doha qui vous conduira au sud, le long de la côte du Qatar en 4x4 privé. Profitez aussi d'une balade traditionnelle à dos de chameau.

12. Comment se déplacer à Doha ?

La ville de Doha et ses grandes routes. Crédit : Visit Qatar

À Doha, l’un des meilleurs moyens de se déplacer est le nouveau système de métro. Un réseau de pointes qui comporte des trains pouvant aller jusqu’à 100km/h ! Les passagers premium disposent d’une “gold class”. Concernant le billet, le voyage coûte 2 QAR (soit environ 0,50 centime d’euros). Une carte de transport réutilisable coûte quant à elle 10 QAR (2,75 centimes d’euros).

Il existe de nombreux moyens de transport mis à disposition pour les visiteurs : les bus, les taxis ainsi que les applications de transports en commun comme Careem et Uber.

13. Se promener à Msheireb Downtown Doha

Crédit : Visit Qatar

Quartier en plein essor avec une architecture contemporaine. Au programme, une ambiance communautaire, des rues commerçantes animées et une scène culinaire à absolument découvrir. Msheireb Downtown Doha signifie «un lieu où boire de l'eau» en arabe. Un quartier rafraîchissant qui regorge de boutiques de luxes et un espace de repas extérieur climatisé.

300 magasins de détail ainsi que des bâtiments commerciaux se trouvent dans ce centre revitalisé de Doha. Pour s'y rendre, rien de plus simple. La plus grande station de métro du Qatar facilite les allées et venues dans ce quartier. Vous êtes véhiculés ? Un grand parking souterrain est à votre disposition.

14. Faire une balade en Dhow

Faire une visite d'une partie de Doha à bord d'un dhow. Crédit : Qatar Tourisme

Embarquez pour une visite de Doha à bord d'un bateau traditionnel, en dhow. L'embarquement se fait près du Musée d'art Islamique. Généralement, cette paisible balade dure environ 2 heures. Vous longerez la corniche et la West Bay pour enfin atteindre le Sheraton Park.

15. Où loger à Doha ?

Le spa de l'hôtel. Crédit : Hilton Salwa Beach Resort

De nombreux hôtels vous sont proposés pendant votre séjour à Doha. Toutefois, le coup de coeur de la rédaction se porte sur l'hôtel Hilton Salwa Beach Resort qui se trouve non loin de la frontière de l'Arabie Saoudite. En effet, l'hôtel possède une plage privée étendue sur 3,5 km. L'hôtel est un lieu entre relaxation et sensation grâce à son parc à thème aquatique. Idéal pour les familles ! L'hôtel Hilton dispose également d'un spa et d'une piscine extérieur et plus de 20 restaurants. Des villas vous sont également proposées en bord de mer pour une vue époustouflante.