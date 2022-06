Top 30 des destinations de rêve à absolument visiter

Plages de sable fin, ville romantique, île paradisiaque, voici le top 30 des destinations de rêve à visiter pendant vos prochaines vacances.

Bien choisir sa destination pour un voyage inoubliable

À voir aussi

Paradis tropical : plage de sable blanc, eau cristalline et cocotiers. Crédit : Evgeny555

Besoin de conseils pour trouver votre destination de vacances ? Que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, vous avez l’embarras du choix parmi de nombreuses idées de voyage. Que vous préfériez un paradis tropical ou la beauté de l’Ouest américain, aller en bord de mer ou à la montagne, ou encore visiter une ville en découvrant son histoire et sa culture, sachez que différentes destinations existent. Elles vous offrent différentes activités à faire pendant votre séjour. Entre randonnée au cœur de la nature, visite d’un parc,découverte de beaux paysages,plongée sous-marine, farniente au soleil, promenade sur une plage de sable fin et bien d’autres idées encore, le choix vous revient. Alors, quel pays ou quelle ville visiter pendant vos prochaines vacances ? Entre îles paradisiaques, sites touristiques célèbres, découvrez le top 30 des destinations de rêve que vous pourrez visiter pour des voyages inoubliables.

1 – L’île de Bali

Temple indonésien sur l’île de Bali. Crédit : intek1

Formant l’archipel des Petites îles de la Sonde, Bali offre des attraits variés qui en font une destination de rêve. D’ailleurs, c’est la destination coup de cœur de nombreux amoureux selon un blog. Entre ses paysages de rizières authentiques, ses belles plages ou encore sa faune marine, cette île est à découvrir sans modération.

2 – Les îles Fidji

Cocotiers et plage sur l’une des îles Yasawa. Crédit : AsianDream

Les célèbres îles du Pacifique Sud regorgent de trésors, sous la mer comme sur la terre ferme. Parmi ces archipels figure celui de Mamanuca. Si vous aimez faire de la plongée et découvrir l’écosystème des récifs coralliens, si vous aimez les plages de sable blanc, vous serez au paradis à Mamanuca.

3 – Les Philippines pour les adeptes de la plongée

Bateau sur une mer cristalline, île de Coron. Crédit : saiko3p

Bien sûr, à Coron et ailleurs aux Philippines, vous pourrez faire plus que de la plongée sous-marine. Explorez les fonds marins de l’Île de Coron, ou appréciez la beauté des Chocolate Hills, une formation géologique spectaculaire sur l’île de Bohol située au nord de Mindanao. Vous pourrez les découvrir à travers une randonnée organisée.

4 – Bora Bora

Belle plage de sable blanc sur l’île de Bora Bora, Polynésie Française. Crédit : MaRabelo

Vous voulez découvrir la France, premier pays touristique au monde, sous un aspect exotique ? Partez à Bora-Bora pour vos voyages lointains à tout moment de l’année ! Au-delà de ses bungalows sur pilotis, cet archipel vous séduira par ses autres atouts. Massifs coralliens, eaux cristallines, nature exubérante, plages de sable blanc…, la Perle du Pacifique vous fera craquer et reste une destination de luxe recommandée pour des vacances de rêve.

5 – Le Verdon en France

Lac de Sainte-Croix, Gorges du Verdon. Crédit : elementals

En tant que pays touristique numéro un, la France compte de nombreuses destinations à découvrir et offre des idées de voyage diversifiées. Et vous n’avez pas besoin de partir loin pour votre voyage : visitez le Verdon, une région réputée pour ses paysages. Le Verdon, rivière du même nom reconnaissable à ses eaux turquoise, serpente au fond des gorges profondes.

6 – L’Islande, terre de feu et de glace

Une nature unique : le canyon de Studlagil avec ses colonnes de basalte volcanique. Crédit : miniloc

Terre de contrastes, l’Islande offre un panel de décors qui vaut le détour. Entre étendues de glace, geysers, volcans actifs et formations géologiques uniques au monde, ce pays séduit par sa beauté. Un véritable coup de cœur pour de nombreux voyageurs.

7 – Les îles Bahamas

Mer émeraude, plage idyllique et soleil radieux à Nassau. Crédit : poladamonte

Les Bahamas font naturellement partie des destinations à envisager pour votre prochain voyage. Au-delà de leurs plages immaculées, leurs eaux cristallines abritent une vie foisonnante. Sur New Providence, la ville de Nassau – la capitale –, offre une multitude d’activités à faire toute l’année.

8 – Aventure dans l’Ouest américain

Paysage de l’ouest américain : Horseshoe Bend dans le Grand Canyon. Crédit : Unaihuiziphotography

Vous rêvez du plus beau road tripde votre vie ? Différentes étapes sont possibles dans le grand Ouest américain. Traversez plusieurs états à travers des parcours époustouflants, notamment en visitant le Grand Canyon, dans l’Arizona. Et pourquoi ne pas finir par le parc National du Yosemite en Californie avant de découvrir la ville de San Francisco ou Los Angeles ?

9 – Destination Inde : les Temples de Khajuraho

Vue du temple de Kandariya Mahadev. Crédit : f9photos

Notamment célèbres pour leurs sculptures à caractère érotique, les temples de Khajuraho dans la région du Madhya Pradesh sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Un site à absolument visiter dans sa vie dans l’un des plus beaux pays du monde.

10 – Les îles Cyclades en Grèce

Vue sur la mer Égée et la Caldeira, depuis un village sur l’île de Santorin. Crédit : Kirk Fisher

Les îles Cyclades représentent l’image de la Grèce et font partie des destinations de rêve à ne pas rater. Avec ses paysages pittoresques et ses animations, cette région dispose d’atouts indéniables. Santorin avec son village blanc, Tinos avec le monastère de Saint-Nicolas, plusieurs îles composent les Cyclades.

11 – Île paradisiaque en Afrique : le Zanzibar

Beauté de l’île de Zanzibar. Crédit : blankita_

Zanzibar vous emmène en voyage à travers l’histoire grâce à son patrimoine culturel multifacettes marqué par différentes époques. Cette île paradisiaque a connu une influence indienne, arabe, anglaise et bien sûr africaine. Au-delà de ses plages idylliques, elle abrite aussi une faune exceptionnelle que vous découvrirez notamment dans le parc National de Jozani.

12 – Les Maldives, îles paradisiaques par excellence

Hôtel sur pilotis aux îles Maldives. Crédit : pada smith

Passer un séjour de luxe au bord de l’eau, cela vous tente ? Partez pour les Maldives, où vous pourrez apprécier aussi bien la mer turquoise et sa faune, que les plages de sable blanc et les lagons.

13 – Île de Phuket, Thaïlande

Plage paradisiaque et bateau traditionnel thaïlandais à Phuket. Crédit : Gam1983

Bien que Phuket soit connue pour ses fêtes et son ambiance propice à la détente, cette destination séduira aussi les passionnés de faune sous-marine, de récifs coralliens et de belles plages.

14 – Ville de Trondheim en Norvège

Maisons colorées longeant la Nidelva dans le district de la vieille ville. Crédit : sorincolac

Dotée d’une histoire riche, Trondheim était jadis la première capitale de Norvège. Elle est aussi une grande ville étudiante et culturelle en Europe du Nord, avec entre autres ses brasseries artisanales et ses maisons colorées au bord de la rivière Nidelva. Vous pourrez en outre y apprécier des aurores boréales selon la période de l’année (septembre à mars).

15 – Les îles Caïmans

Plage de 7 Miles Beach, Grand Cayman. Crédit : sorincolac

L’archipel des îles Caïmans, aux Caraïbes,est mondialement réputé pour ses plages de sable fin idylliques, mais pas uniquement. Que vous souhaitiez nager avec les raies ou explorer l’épave d’un bateau, cette destination de luxe vous offre évasion et détente.

16 – Costa Rica : un paradis tropical

Jardin luxuriant, paysage de rêve et volcan Arenal en toile de fond. Crédit : lightphoto

Le Costa Rica a su préserver sa biodiversité grâce à la création de nombreux parcs nationaux qui représentent 25 % de son territoire. Ce pays offre une multitude de paysages, allant des plages de rêve aux forêts primaires, en passant par les volcans et les récifs coralliens.

17 – Destination lointaine : Nouvelle-Zélande

Parc national de Fiordland. Crédit : anothersteph

La Nouvelle-Zélande propose de nombreux sites à visiter aux voyageurs souhaitant passer un séjour authentique. Situé dans la zone volcanique de Taupo, sur l’île du nord, le parc de Wai O Tapu est formé de nombreux sites, notamment des piscines de boue brûlante que vous pourrez découvrir à travers une randonnée.

18 – Les Baléares : entre voyage et fête

Plage de Calas des Moro à Majorque. Crédit : pkazmierczak

Chaque touriste trouvera son bonheur aux Baléares. Découvrez Majorque si vous avez envie de soleil et de belle plage. Pour les aficionados de soirées et ambiance festive, Ibiza et ses boîtes de nuit sont recommandées.

19 – Un endroit unique au monde : Petra en Jordanie

Vue sur le temple de Al Khazneh à Petra. Crédit : Jui-Chi Chan

La cité historique de Pétra, en Jordanie, est pour moitié construite dans la montagne. Elle faisait partie intégrante de la route des épices à l’époque romaine. Réservez un séjour à Wadi Musa pour visiter Petra.

20 – Vacances au Mexique : partez à Tulum

Temple maya du Dieu du vent, au bord de la mer des Caraïbes. Crédit : SL_Photography

La ville de Tulum au Mexique propose différentes activités à faire. Contrairement aux idées reçues, l’endroit offre tranquillité et authenticité. Découvrez ses sites archéologiques, ses plages et ses plans d’eau souterrains appelés cénotes, situés à quelques encablures.

21 – Destination safari au Kenya

Beauté de la savane : un troupeau d’éléphants. Crédit : 104kelly

Vous aimez les vacances de luxe ? Laissez-vous tenter par un séjour safari au Kenya et partez à la découverte de la faune de la savane. N’oubliez pas vos appareils photo et caméras.

22 – Paysages d’Orient : Cappadoce en Turquie

Paysage authentique, les cheminées de fées. Crédit : ArdaAdnanKalkan

Cappadoce est une ville historique de Turquie, reconnaissable notamment à ses cheminées de fées. Outre ses vallées, ses canyons ainsi que ses produits artisanaux, cette région cache d’autres trésors, à l’instar des villes souterraines.

23 – L’île des Kangourous en Australie

Quelqu’un se prend en photo sur l’île des Kangourous. Crédit : Omar Al-Samarrai

L’île des kangourous, située au sud de l’Australie, est une région à ne pas manquer pour qui veut faire un voyage de rêve. Elle abrite une faune diversifiée dans ses parcs nationaux, notamment une grande population de lions de mer et bien sûr des kangourous.

24 – Destination Europe : la Croatie et ses lacs

Vue sur les lacs Plitvice en Croatie. Crédit : micheyk

Des sites exceptionnels parsèment également l’Europe, à l’instar du parc des lacs de Plitvice en Croatie. Vous y découvrirez une forêt primaire, une faune aquatique et terrestre foisonnante, mais aussi des chutes d’eau, des grottes…

25 – Destination Maroc : le village de Merzouga

Village de camping dans le désert de sable. Crédit : PANAGIOTIS LAMPRAKIS

Découvrez le village de Merzouga au Maroc, à 562 km de la capitale, Marrakech. Il est entouré de dunes que vous pourrez atteindre en voyageant sur le dos d’un dromadaire. Partez à la rencontre du désert et admirez un coucher de soleil à couper le souffle dans cette région unique en son genre. Cette destination peu ordinaire a été sélectionnée par un site de blog spécialisé dans les voyages.

26 – Les îles Canaries : Lanzarotte

Sable noir sur une plage à Lanzarotte. Crédit : LooneyAtoms

Les îles Canaries, au large de l’Espagne, se caractérisent par leurs paysages contrastés. Entre sable noir volcanique, plages de sable doré, terre rouge et mer turquoise, l’île volcanique Lanzarotte séduit dès le premier abord.

27 – Les îles Galapagos

Iguane sur l’île Saint Cristobal aux Galapagos. Crédit : Christian Herzog

Passionnés de nature et de faune sauvage, vous trouverez des espèces rares aux Galapagos, que ce soit dans le parc national ou dans la réserve marine du même nom. Différents sites à caractère touristique vous y attendent, comme les plages et la végétation de l’île de Santa Cruz. Vous pourrez aussi passer par Isabela, qui abrite le centre d’élevage de tortues géantes.

28 – La Patagonie en Argentine : un endroit de rêve

Voyage au bout du monde : le glacier de Perito Moreno en Patagonie argentine. Crédit : kavram

En visitant l’Argentine, vous ne devrez pas manquer de passer par le parc national de Los Glaciares, à proximité de la ville d’El Calafate. Celle-ci se trouve dans la province de Santa Cruz, en Patagonie argentine.

29 – Séjour à Venise

Vue sur le grand canal depuis le pont Rialto. Crédit : Alexandru Tomuta

Pour les amoureux comme les passionnés de culture, Venise est la destination à ne pas rater et devra naturellement faire partie de votre carnet de voyage. Entre balades en gondole, visites de sites comme la basilique Saint Marc ainsi que d’autres architectures vénitiennes, vous passerez un séjour inoubliable dans la perle italienne.

30 – Village perché d’Eze : un site de rêve

Vue plongeante sur la Méditerranée depuis Eze, Alpes Maritimes. Crédit : eugenesergeev

Pourquoi pas un séjour inoubliable dans le village perché d’Eze, en France ? Au-delà du panorama époustouflant, vous apprécierez la beauté des paysages environnants.