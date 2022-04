Quand partir à la réunion ? Le guide complet

Découvrez les conditions météorologiques et les évènements annuels ayant lieu à l’île de la Réunion pour programmer votre voyage et compléter votre valise.

Quand partir à la Réunion : quel est le climat à l’île de la Réunion ?

Avant de programmer votre séjour à l’île de la Réunion, il est indispensable de connaître les détails sur le climat et la température locale afin de définir la meilleure période pour vos vacances. L’île de la Réunion se trouve dans l’océan Indien, entre Madagascar et l’île Maurice. Comme elle est localisée dans l’hémisphère Sud, les saisons sont inversées par rapport à celles de la France. S’agissant d’une île, elle profite d’un climat tropical avec deux saisons bien distinctes.

L’île de la Réunion est partagée en deux zones climatiques importantes. La ville du Port, de Saint-Paul, de Saint-Louis et de Saint-Pierre est classée sur la côte au vent à l’Est. Comme son nom l’indique, cette partie de l’île est plus exposée au vent quand la côte sous le vent à l’Ouest constituée de Saint-Denis, de Saint-André et de Saint-Benoît est sujette au climat plus sec.

En général, les saisons principales à l’île de la Réunion sont l’été et l’hiver. L’été austral se réfère à la saison des pluies. Elle s’étale de décembre à avril et se caractérise par des températures moyennes avoisinant les 28 degrés Celsius et/ou des pluies abondantes de courtes durées. Pendant cette période, les cyclones peuvent également traverser l’île. L’hiver austral, quant à lui, s’étale de mai à novembre. Cette saison se distingue par les faibles précipitations, les températures de 20°C augmentant de quelques degrés supplémentaires et le souffle des alizés. Elle plus sèche et plus tempérée.

Il est bon de savoir que sur l’île de la Réunion, la météo peut évoluer en fonction de la situation géographique, et ce, même dans une même période. En effet, vous pouvez constater qu’en bord de mer et sur les plages, les températures sont assez agréables tout au long de l’année. Elles varient de 18 à 28 degrés Celsius. À l’intérieur des terres, notamment dans les montagnes et dans les cirques, les températures sont plus fraîches, c’est-à-dire entre 5 et 18 degrés Celsius.

Quand partir ? Piton de la Fournaise, cirques de Salazie et de Mafate ou les plages comme Saint-Pierre, tout dépend des motifs de votre voyage, de vos préférences et des régions où vous souhaitez vous poser.

Quand partir à l’île de la Réunion : quelle période pour des vacances à la plage ?

Si vous vous rendez à l’Île de la Réunion pour des vacances en famille, entre amis ou en amoureux dans le but de profiter au maximum de la plage et du soleil, planifiez votre séjour lors de l'hiver austral.

Plus précisément, quand partir à la Réunion pour profiter des plages ?

Entre mai et novembre. Au cours de l’hiver austral, la météo est assez clémente et la température agréable, notamment en termes de chaleur. Cette saison est idéale pour pratiquer des activités extérieures en raison de la rareté des précipitations. Vous pouvez aisément farnienter à la plage, vous adonner à des activités nautiques comme la plongée sous-marine, le kite-surf ou le paddle ou simplement pour vous baigner.

Quand est-ce que les plages sont moins bondées ?

À la Réunion, les mois de juillet et août sont ceux dont l’affluence touristique est à son apogée. Les plages situées à l’ouest captivent les touristes venus en masse provenant d’Europe et plus particulièrement de la métropole. Si vous souhaitez éviter la foule et profiter de plages moins fréquentées, pensez à organiser votre séjour en mai, juin, septembre ou octobre. Les températures sont tout aussi agréables pendant ces mois.

Quand partir à la Réunion pour profiter de l'eau ?

La température moyenne de l’eau est idéale tout au long de l’année. Elle avoisine les 26 degrés Celsius entre novembre et mai et autour de 23 degrés Celsius entre mai et octobre. Si vous êtes un inconditionnel de la baignade, n’hésitez pas à profiter des plages du littoral occidental, plus particulièrement celle de Saint-Gilles-les-Bains avec les Roches Noires, site apprécié des surfeurs.

Pour partir à l’île de la Réunion l’esprit tranquille, il est impératif de bien composer vos valises. Pour des vacances réussies, prévoyez les vêtements légers en tissu confortable et respirant comme le coton. N’oubliez pas les tenues décontractées, les shorts, le maillot de bain et les sandales nécessaires pour arpenter fièrement les plages. La crème solaire avec un indice de protection adapté est également de rigueur pour farnienter sous le soleil ou se baigner. Un anti-moustique peut aussi être nécessaire. Les habits en petite laine sont conseillés le soir et la nuit en raison de la fraîcheur.

Quand partir pour des voyages axés sur les plages? En mai, en juin ou en septembre, quand la température ambiante et la température de l'eau sont agréables.

Quand partir à l’île de la Réunion : quelle est la saison idéale pour faire de la randonnée ?

L’île de la Réunion est considérée comme un véritable paradis pour les randonneurs. Elle dispose de nombreux sentiers de randonnée mêlant à la fois paysage à couper le souffle et quiétude. Parmi les incontournables, vous pouvez effectuer la montée du Piton des Neiges depuis le Bloc à Cilaos, accéder au cirque du Piton de la Fournaise depuis le Pas de Bellecombe ou faire une boucle vers Grand Bassin par Bois Court et le Sentier Mollaret dans le sud. Vous pouvez également découvrir des cirques comme celui de Mafate, uniquement accessible à pied, en longeant le Col des Bœufs à la Nouvelle ou Aurère par le Sentier Scout depuis le Bélier.

Quand partir pour randonner dans les cirques ?

Afin de profiter pleinement de vos escapades pédestres à l’île de la Réunion, programmez votre séjour durant l’hiver austral, soit entre mai et novembre. Toutefois, la météo est plus propice pour visiter les cirques entre juillet et octobre. Évitez l’été austral, la saison de pluie, puisque bon nombre de sentiers sont impraticables.

Comme énoncé plus haut, les températures peuvent être assez changeantes en fonction de la situation géographique. Comme les circuits de randonnée sont surtout axés en montagne, l’altitude peut influencer le thermomètre. En effet, pendant l’hiver austral, les températures peuvent chuter jusqu’à 0 degré Celsius. Pour assurer leur confort et leur sécurité, il est conseillé aux randonneurs de s’équiper méticuleusement pour affronter ces variations de climat dans les cirques. Les vestes polaires sont à inclure absolument à vos affaires.

Quand partir ? Lorsque les sentiers, plus particulièrement ceux dans les cirques et vers le piton, sont praticables, soit en hiver austral, entre mai et novembre.

Quand partir à l’île de la Réunion : quelle période pour assister aux évènements locaux ?

La Réunion est une île riche sur le plan culturel en raison de la diversité de sa population. De nombreux évènements culturels ont lieu presque tout au long de l’année. Cela peut être un excellent motif pour vos voyages sur l’île.

Quand partir et quel évènement de l'année assister ?

Si vous vous rendez à l’île de la Réunion au mois de janvier, vous pouvez visiter le Miel Vert qui est une foire artisanale et agricole organisée depuis près de 30 ans et qui se déroule à la ville du Tampon. Vous pouvez également assister à la cérémonie du Pandialé qui est une fête hindoue consistant à marcher sur le feu et se terminant par un sacrifice de boucs et de coq en remerciement à la déesse Pandialé. À Saint-Vincent au cirque de Cilaos, vous pouvez également vous amuser à la fête de la vigne et du vin.

Et les autres mois ?

Au mois de février, ont lieu le Nouvel An chinois, le Carnaval de Saint-Pierre et le Cavadee à Saint-André et Saint-Louis. Si vous envisagez de partir à la Réunion pour le mois de mars, vous aurez l’occasion d’assister aux Francofolies de la Réunion et à la Saint-Jo à Saint-Joseph. Si votre séjour est programmé pour le mois d’avril, sachez que le Nouvel An tamoul et les Nuits sans Lumière sont des évènements organisés en cette période. Le mois de mai n’est pas en reste puisqu’il accueille le Leu Tempo Festival, la Fête de la Nature, la Fête du Tévelave et la Fête du Chouchou.

Au cours de la saison sèche, vous pouvez assister au Sakifo Musik Festival, au Festival Embarquement immédiat, à la Fête du Vacoa, à l’Aïd el-Kebir, au Manapany Festival, à la fête des Lentilles, au Festival de fleurs Florilège ou au Dipavali ou Fête de la Lumière, spécificités de la Réunion. La célébration à Saint-Gilles de Grand-mère Kal est également un évènement à ne pas manquer à La Réunion. Il s’agit de l’équivalent créole d’Halloween et qui est organisé en octobre, loin des cyclones et lorsque les températures moyennes sont agréables. En décembre, vous aurez droit à la Fête des cafres et au Festival Liberté métisse.

Quand partir ? Lors des évènements qui vous intéressent. N'hésitez pas à vérifier quand est-ce que les prix du billet et des hébergements sont les plus abordables.

Quand partir à l’île de la Réunion : quelle période pour visiter les villes réunionnaises ?

Pour programmer vos voyages en toute sérénité et pour bien choisir votre pied à terre à la Réunion, il importe de connaître le climat qui influe sur chaque ville.

À titre d’exemple, la capitale Saint-Denis est située sur la côte nord de l’île. Les températures moyennes sont situées aux environs de 25 et 15 degrés Celsius pendant la saison sèche et entre 23 et 30 degrés Celsius pendant la saison humide, tout dépend des heures de la journée. Dans cette partie de la Réunion, à peu près 1 600 mm de pluies sont enregistrés chaque année et elles ont généralement lieu en janvier, en février et en mars. Quand partir ? Idéalement en hiver et non pendant la période des cyclones.

Sur la côte ouest de l’Île de la Réunion, vous trouverez Saint-Paul et Saint-Leu. Ces villes profitent d’une météo assez clémente et plus plaisante au cours de l’année. Les conditions idéales à la baignade, à la plongée, à la visite des curiosités touristiques et à toute autre activité sont réunies entre mai et novembre. En cette période, les journées ensoleillées se multiplient, les précipitations sont moindres et les températures varient entre 21 et 26 degrés Celsius. Il est à noter que le ciel peut être voilé au cours de la journée dans ces localités, mais cela ne vous empêche pas de profiter de votre séjour. Si vous avez envie de vous rafraîchir après la découverte des villes, sachez que la température de l’eau en cette période est comprise entre 23 et 27 degrés Celsius. Quand partir ? Pour profiter pleinement de votre séjour, planifiez vos voyages hors des vacances scolaires locales qui se situent entre décembre et mars.

Dans la région sud de l’île de la Réunion, vous trouverez la ville de Saint-Pierre. Certes, elle n’est pas la ville la plus touristique, mais il s’agit de celle qui profite d’un meilleur climat pendant la saison sèche. Contrairement au reste de l’île, elle enregistre de faibles précipitations et des températures plus chaudes en cette période. En vous dirigeant vers le sud-est, vous pouvez atteindre Saint-Philippe, qui est assez pluvieuse.

Si vous souhaitez visiter les villes de la côte est de l’Île de la Réunion, sachez que cette région se caractérise par des pluies abondantes. À Saint-André, les précipitations moyennes sont estimées à 1 800 mm au cours de l’année. Cette ville cumule à peu près 20 jours de pluie pendant la saison humide et une température moyenne de 22 degrés Celsius en hiver et 25 à 28 degrés Celsius en été.

Quand partir ? La majorité des villes de la Réunion sont accessibles toute l'année, tout dépend de ce que vous souhaitez voir.