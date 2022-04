Quand partir à l'île Maurice ? Le guide complet

Vous programmez un voyage à l’île Maurice ? Pour un séjour serein, consulteznotre guide sur la période idéale.

Quand partir à l’île Maurice en famille ?

Une famille profitant de ses vacances en bord de mer Crédit : Nutthaseth Vanchaichana

L’île Maurice est une destination prisée par les familles en quête de dépaysement et de découverte. Cette merveille située en plein cœur de l’océan Indien propose d’innombrables activités pour tous les âges. Entre les visites culturelles, les pique-niques sur les plages de sable fin et les journées dans les plus beaux parcs d’attraction et parcs animaliers, partir île Maurice est un choix que vous ne regretterez pas. Cependant, quand partir pour profiter des beaux jours ?

Le climat de l’île Maurice et sa météo sont doux toute l’année. Cependant, si vous voyagez avec des enfants, il est préférable d’éviter les périodes de fortes précipitations qui s’étendent généralement entre février et mars. Consultez toujours la météo annuelle pour éviter les mauvaises surprises. Les cyclones tropicaux accompagnés d’averses sont alors au rendez-vous et risquent de gâcher votre séjour sur l’île Maurice. Choisissez plutôt l’été. Cette saison s’étend entre le mois d’octobre et le mois d’avril. Vous profiterez ainsi de nombreuses heures d’ensoleillement, soit de 5h30 à 19h, et aurez largement le temps de profiter de votre séjour. Le climat est aussi agréable à ce moment-là de l’année.

L’un des avantages d’un voyage île Maurice pendant la saison estivale est que vous pourrez découvrir les couleurs chatoyantes et la saveur des fruits tropicaux avec vos bouts de chou. Sur les étals des marchés, vous trouverez des mangues, des litchis, des longanes et autres fruits exotiques à déguster. Dans les restaurants locaux, des menus traditionnels, des boissons concoctées avec des fruits de saison et des desserts au goût unique vous seront servis.

Si vous souhaitez partager votre passion pour la pêche pendant votre voyage en famille au nord ou à l’ouest de ce pays, l’été australe reste la période idéale avec de rares précipitations. Avec de la chance, vous attraperez de gros poissons à frire ou à mijoter pour un déjeuner copieux avec vos bambins. Observer les bateaux de pêche depuis le port est aussi une activité plaisante pendant l’été austral sur l’île. Un grand ciel bleu et une météo propice aux balades seront au rendez-vous. La température ambiante vous fera un immense bien. Vos enfants pourront, par la même occasion, remplir leur mémoire de beaux souvenirs.

Quand partir à l’île Maurice en couple ?

Un couple profitant des beaux jours au bord de la piscine d’un hôtel luxueux. Crédit : Maryviolet

L’île Maurice est un vrai paradis pour les couples. Il s’agit même d’une destination de voyage idéale pour une lune de miel inoubliable, quelle que soit la période que vous aurez choisie. De nombreuses activités à partager vous attendent sur place, que ce soit pendant les beaux jours ou les périodes pluvieuses. Vous pourrez profiter de longs promenades main dans la main au bord de la mer, de soirées tranquilles sur la terrasse d’un restaurant 5 étoiles, de journées shopping dans les beaux marchés locaux et centres commerciaux de l’île…

Quand partir pour l’île Maurice avec votre amoureux ? Partez entre les mois de juin et novembre. Pendant cette période, la météo île Maurice penchera en votre faveur. Quelques averses et gouttes de pluie viendront pimenter vos balades en plein cœur de la nature ou sur les dunes du nord et de l’ouest du pays. Les journées seront particulièrement chaudes, vous invitant ainsi à découvrir toute la beauté des fonds marins en toute tranquillité. Des souvenirs de voyage à préserver soigneusement. De magnifiques coraux et des poissons multicolores vous réserveront un spectacle unique que vous aurez le bonheur de partager avec votre bien-aimé au cours de vos escapades. Demandez plus d’informations à ce sujet avant de réserver vos billets.

Un voyage à l’île Maurice pendant cette période est aussi parfait si vous souhaitez échanger avec les habitants. En effet, pendant la basse saison, les touristes sont moins nombreux, rendant les ruelles beaucoup plus calmes. Les Mauriciens sont hospitaliers et chaleureux. Laissez-vous subjuguer par la convivialité de cette population métissée et profitez-en pour découvrir sa tradition ancrée.

Quand visiter Port-Louis ?

L’incontournable allée des parapluies située dans le centre commercial du Caudan à Port Louis. Crédit : TomasJulian

Visiter la capitale est un incontournable pendant vos voyages à l’île Maurice. À Port-Louis, les températures ne dépassent généralement pas les 26°C et les précipitations sont modérées ces dernières années, les impacts du changement climatique se faisant ressentir. Vous ne risquez donc pas d’attraper un coup de soleil et profiterez d’un climat tropical des plus agréables à Port-Louis lors de votre voyage. Quand partir à la découverte de la capitale ? Vous pouvez vous y rendre toute l’année grâce à sa météo toujours propice. Cependant, si vous souhaitez vous adonner aux différentes activités proposées sur place, l’idéal est de partir entre le mois de mai et le mois de novembre, car la météo est alors plus agréable. Il s’agit de l’hiver austral. Pendant cette saison, la météo est idéale pour une balade iodée sur les traces de l’histoire de cette île indépendante. La pluie sera parfois au rendez-vous. Néanmoins, vous profiterez toujours d’un climat doux et tempéré.

Voici notre sélection des meilleures activités à faire à Port-Louis, quelle que soit la saison de l’année :

Se balader au Caudan Waterfront ;

Faire une randonnée au Pouce Trail ;

Faire des emplettes au Central Market ;

Visiter la citadelle de Port Louis ;

Découvrir The Crown Lodge Mauritius, l’une des plus anciennes pistes de course à cheval ;

Se promener a la plage : la Grande Plage, la plage du Lohic, la plage de la Côte Rouge, la plage de Toulhars… ;

Admirer le Blue Penny Museum ;

Visiter le Kaylasson Temple.

Pendant quelle période de l’année éviter Port-Louis ? Il convient de rester dans une région au climat assez sec entre la période de janvier et mars. En effet, le climat sera peu favorable aux balades et aux diverses activités touristiques. La température peut s’élever jusqu’à 29° et les journées sont très chaudes. Vos trajets à pied seront très longs et fastidieux, et vous risquez de ne pas supporter les températures indiquées par la météo. Pendant ces trois mois, vous pouvez vous attendre à environ 148mm de précipitations et des cyclones tropicaux typiques de l’océan Indien.

Quand visiter l’île Rodrigues ?

Une vue sur la mer depuis la plage de l’île Rodrigues. Crédit : jophotographie

Pour vous ressourcer et profiter des bienfaits de l'air marin pendant votre séjour, nous vous conseillons de partir pour Rodrigues. Il s’agit d’une petite île appartenant à l’archipel des Mascareignes. Avec sa superficie de 108 km², son paysage à couper le souffle et ses habitants chaleureux, elle vous réserve un séjour incomparable. Vous allez adorer prendre un bain de soleil sur le sable fin et écouter tranquillement le chant des vagues.

Voici une sélection des meilleures plages de Rodrigues :

La plage d’Anse Bouteille ;

La plage de Trou d'Argent ;

La plage du Port Sud-Est.

La période de sept oct nov dec est idéale pour vous baigner dans la mer et admirer la beauté de ses magnifiques plages. Les pluies sont rares et vous profiterez de températures chaudes ainsi que de faibles précipitations de jour comme de nuit. Laissez-vous tenter par les soirées animées au bord de la mer et profitez de cette occasion pour faire des rencontres intéressantes.

La météo île Rodrigues est aussi propice à d’autres activités de plein air à faire pendant les vacances. Les sportifs prendront du plaisir à escalader le mont Limon qui culmine à plus de 393 mètres d’altitude. Si vous souhaitez éviter tout désagrément pendant ce périple à Rodrigues, nous vous conseillons la saison d’hiver austral. Le temps sera plus frais et vous aurez une vue imprenable sur toute l’île. La visite de Port Mathurin, la capitale de Rodrigues, est aussi une idée d’activité à ne pas manquer. Pour clôturer vos vacances sur ce joyau de l’océan indien en beauté, louez une pirogue et partez à la découverte de l’île aux Chats et de l’île Hermitage. Ces derniers rendront votre voyage sur l’île Rodrigues encore plus exceptionnelle.

Quand partir pour Flic-en-Flac ?

La plage de Flic en Flac Crédit : Nuture

Pour un séjour farniente hors des sentiers touristiques, ne manquez surtout pas une journée à Flic-en-Flac. Dans ce petit village du littoral mauricien, les températures sont propices aux promenades tout au long de l’année. La météo île Maurice indique en moyenne entre 22°C et 28°C. Afin d’éviter les caprices de dame Nature, évitez les expéditions sur ce bijou de l’île Maurice quand la saison pluvieuse pointe son nez, soit entre le mois de janvier et mars. En dehors de cette période, vous pourrez toujours vous rendre à destination. À partir du mois de mai jusqu’en novembre, le soleil est omniprésent et les journées chaudes vous inviteront à vous baigner paisiblement dans l’eau limpide et revitalisante de la mer de Flic-en-Flac.

Outre les baignades dans l’eau de mer et les bains de soleil au bord de l’océan, Flic-en-Flac est une belle destination pour les amateurs de plongée sous-marine. Cette région située juste à l’ouest bénéficie d’un paysage marin exceptionnel. Que vous soyez un débutant ou un professionnel, vos vacances à faire de la plongée sur place seront une réussite. Vous admirerez notamment de beaux canyons, des cavernes remplies de poissons multicolores, des arches couverts de coraux de l’ouest… en toutes saisons.

Il vous suffira de demander toutes les informations nécessaires (prix moyen des trajets en bateau, tarifs des séjours dans les hôtels et restaurants en ville…). N’hésitez pas non plus à opter pour la meilleure sélection de spot de plongée à Flic-en-Flac pour des vacances encore plus inoubliables.

Quand visiter Trou-aux-Biches ?

Une magnifique plage de sable finàTrou-aux-Biches. Crédit : AUFORT JEROME

Depuis sa rénovation depuis maintenant plusieurs années, Trou-aux-Biches figure aussi parmi les plus belles destinations de vacances de l’île Maurice. Cette ville située sur le littoral nord a tout pour plaire. Surtout si vous aimez les journées chaudes et les soirées animées.

Pour profiter du soleil et des plus belles plages présentes sur place, nous vous conseillons surtout la période comprise entre mai et novembre. La région vous plongera dans une belle ambiance farniente et vous aidera à évacuer tout le stress engendré par votre train-train quotidien le temps d’une journée.

Si vous êtes un adepte de la plongée, cette ville vous réserve bien des surprises. Découvrez par exemple les merveilles cachées à Grand-Baie et dans le nord de la ville. Si vous aimez plonger pendant les temps pluvieux, optez pour la période de janvier à avril pour venir à Trou-aux-Biches. Grand-Baie sera encore plus majestueux et vos séjours incomparables. Sinon, pour éviter les fortes précipitations et les cyclones, privilégiez surtout les mois de septembre, d’octobre, de novembre et de décembre pour découvrir cette destination paradisiaque. Pendant ces périodes, la mer est plus calme et vous vous immergerez dans une eau dont la température sera à la fois chaude et agréable.

Quand partir île Maurice seul ?

Activité bâteau à l'île-Maurice. Crédit : Unsplash

Se retrouver seul dans un pays étranger et loin de toutes sources de tension est parfois nécessaire. Surtout si vous avez besoin de prendre un peu de recul et de prendre soin de vous. Si vous programmez des voyages palpitants et riches en émotions, partir île Maurice est une idée parfaite.

Si vous appréciez particulièrement les périodes pluvieuses, réservez votre billet d’avion et votre séjour pour le mois de janvier. Sinon, vous pouvez aussi partir entre le mois de février et le mois d’avril. Après la pluie, les ruelles de la ville de Maurice sont encore plus belles. Le doux parfum des arbustes et plantes tropicales vous enivrera et vous plongera dans une belle ambiance nostalgique.

Si vous préférez éviter la pluie et les fortes précipitations, l’idéal est de vous rendre dans ce pays pendant l’été austral ou l’hiver austral. L’hiver dans cette partie de l’océan indien est très doux et les températures toujours ambiantes, vous offrant ainsi l’occasion de faire quelques virées nocturnes sans risquer d’attraper froid.

Partir à l’île Maurice : nos conseils

L'île-Maurice, une destination paradisiaque. Crédit : Unsplash

Pour des vacances réussies dans ce pays tropical au charme inouï, plusieurs éléments doivent être pris en compte. Outre la météo, les températures et les précipitations, vous devrez notamment bien préparer votre valise. Prévoyez quelques vêtements chauds, des bottes de pluie et un parapluie si vous souhaitez y aller pendant la saison pluvieuse. N’oubliez pas vos sandales et votre crème solaire si vous prévoyez un voyage en haute saison, c’est-à-dire pendant l’été austral.

Mis à part les vêtements, vous devrez aussi penser à réserver votre billet le plus tôt pour obtenir le meilleur prix sur votre voyage en groupe. Si vous avez choisi de partir pendant les hautes saisons, il convient de réserver votre hébergement. Le prix du séjour dépendra grandement du type d’hébergement et de sa localisation (région très fréquentée, ville animée, quartier calme…). Vous trouverez les informations sur les établissements situés dans la région où vous désirez séjourner sur la plupart des comparateurs.

Pour que vos voyages à l’île Maurice soient une réussite, prenez aussi en compte votre budget. En moyenne, le budget est estimé à 70 euros par jour si vous passez votre séjour dans un hôtel 3 étoiles. Cette moyenne peut augmenter ou diminuer en fonction de vos réelles dépenses. Et petite idée, pourquoi ne pas louer un van ?