Ce paradis caché du Vietnam va vous donner envie d'acheter vos billets dès aujourd'hui

Certains paradis sont parfois cachés au bout du monde. C’est le cas de Quy Nhơn, une ville située au centre du Vietnam. Zoom sur cette destination unique.

Lorsque l’on pense au Vietnam, on s'imagine souvent des temples, le Mékong et des villes historiques pleines de charme. Seulement voilà, le Vietnam, est un pays d’Asie du Sud Est, de plus de 97 millions d’habitants et étendu sur une superficie de 331 230 km², soit environ la taille de l’Angleterre. Et les paysages y sont très variés. Alors que le nord du Vietnam possède de nombreux atouts comme des montagnes, la sublime baie d’Halong, ou encore des rizières à pertes de vue, le sud, lui, se démarque par une mégalopole qui ne cesse de s’étendre : Hồ Chí Minh et quelques stations balnéaires, comme Vũng Tàu. Mais qu’en est-il du centre du Vietnam ?

Crédit : Ava Skoupsky

Le centre du Vietnam : des paysages paradisiaques ?

Au centre du Vietnam, se trouvent les plus belles plages du Pays, des îles paradisiaques et une richesse culturelle fascinante. Souvent visité simplement pour sa ville culturelle Hội An, le centre du Vietnam regorge pourtant de nombreuses surprises et peut être considéré comme un paradis caché, où il fait bon vivre. D’ailleurs, de nombreux Vietnamiens originaires de la capitale, au sud du pays, s’installent fréquemment au centre du Vietnam, pour gagner en qualité de vie. Parmi les villes les plus fascinantes, on retrouve Da Nang. Un paradis caché qui possède des plages paradisiaques, mais également les îles Cham qui offrent des paysages ressemblant à ceux des Seychelles ou des Maldives. Plus bas, au centre du Vietnam, se cache Quy Nhơn, une ville de province de 260 000 habitants, qui a su s’imposer comme la nouvelle destination touristique des Vietnamiens, Chinois et Coréens.



Crédit : Ava Skoupsky

Quy Nhon : un paradis caché ?

Pour accéder à ce paradis caché, qui allie plages paradisiaques et visites culturelles, il faut prendre un bus ou un train. Comptez environ 6 heures de trajet en partant de Da Nang, une nuit de trajet en partant d’Hồ Chí Minh ou 3 heures en partance de Nha Trang. À noter que l’expérience d’un voyage en train au Vietnam est un rendez-vous incontournable et économique.

Une fois sur place, Quy Nhơn regorge de surprises. Tout d'abord, cette ville doit notamment sa réputation pour sa célèbre plage de Ky Co beach, souvent comparée aux Maldives avec son sable blanc et son eau turquoise. Il est également possible, au départ de cette plage isolée sur une presqu'île, de se rendre sur des îlots paradisiaques à bord d’un bateau typiquement vietnamien. Au centre de la ville de Quy Nhơn, on découvre aussi une très belle plage étendue sur plus de 5km de long. On y trouve d’ailleurs des bars et restaurants, pour boire un verre les pieds dans le sable. Au loin, on aperçoit, derrière les gratte-ciels de la ville, des montagnes, qui offrent un panorama incroyable sur Quy Nhơn lorsque l’on y monte.

Crédit : Ava Skoupsky



Crédit : Ava Skoupsky



Crédit : Ava Skoupsky

Crédit : Ava Skoupsky

Aux alentours de Quy Nhơn se cachent d’autres surprises, comme des villages de pêcheurs isolés, dotés de plages calmes et d’hôtels atypiques, rappelant notamment la plage de Bingin à Bali en Indonésie. Sur la presqu’île de Quy Nhơn se trouve aussi un désert de sable et de nombreux complexes hôteliers démesurés, toujours en construction, ressemblant à ce que l’on peut voir Dubaï. Un autre village de pêcheurs attire les visiteurs : Nhon Ly. Avec ses habitations blanches et bleues, ce village rappelle les ruelles de Santorin en Grèce.

Enfin, à seulement 45 minutes de trajet, les amoureux d’architecture pourront découvrir le temple Cham de Banh It. Un lieu fascinant et historique du Vietnam dont l’architecture rappelle celle du temple d’Angkor au Cambodge.

Crédit : Ava Skoupsky

Autant de paysages variés, qui offrent de nombreuses possibilités de visites et attractions aux touristes. Bien que Quy Nhon soit un véritable paradis caché, cette ville semble tout faire pour attirer toujours plus de monde, au risque de perdre de son charme et surtout de son identité. Malgré tout, Quy Nhon s’impose comme un joyau méconnu qui vaut le détour.

Crédit : Ava Skoupsky



Crédit : Ava Skoupsky