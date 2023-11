Vidéo : les nouvelles tours de la Sagrada Familia illuminées pour la première fois, un spectacle à couper le souffle

Dimanche 12 novembre, les Espagnols ont vécu un moment historique lorsque le célèbre monument catalan s’est illuminé pour la première fois. Un point final dans la construction des quatre tours.

141 ans après le début de sa construction, la Sagrada Familia, à Barcelone, a fêté une étape importante : la fin de la construction des tours évangélistes de la basilique. Pour cela, une célébration était organisée ce week-end afin de mettre en lumière cette avancée majeure.

L’année dernière, ce sont les deux tours dédiées aux évangélistes Luc et Marc qui avaient achevé leur construction. On les reconnaît à leur statues de bœuf et de lion qui surmontent les deux tours. Tandis qu’en septembre dernier, ce sont les tours dédiées aux évangélistes Matthieu et Jean, parsemées de figures blanches d’un buste humain et d’un aigle, qui étaient terminées.

Cela marque donc la fin de la construction de ces quatre tours de 135 mètres de haut, comme l’avait conçu l’architecte Antoni Gaudí.

La Sagrada Familia devrait être terminée « dans dix ans maximum »

Pour que la Sagrada Familia soit complète, il reste au comité de construction de la basilique à terminer la plus haute tour, celle de Jésus-Christ, haute de 172,5 mètres. Elle avait été pensée par Antonio Gaudí comme le point culminant de la Sagrada Familia, il y a plus d’un siècle. En 2021, c’est la tour de Marie et ses 138 mètres qui était achevée, faisant d’elle la deuxième plus haute après celle de Jésus-Christ.

Les constructeurs prévoient de terminer la construction de cette tour pour 2026, année centenaire de la disparition de Gaudí. De leur côté, le comité estime plutôt être en mesure de terminer la Sagrada Familia « dans dix ans maximum ».

En attendant, les Catalans ont pu célébrer leurs nouvelles tours lors d’illuminations en présence de l’archevêque de Barcelone, Juan José Omella, qui a également béni la structure ce dimanche.