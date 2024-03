Assis à côté dans l'avion, ils découvrent qu'ils ont le même nom et qu'ils sont... sosies

Deux hommes assis côte à côte à bord d'un vol en partance pour la Thaïlande ont découvert qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau.

Rencontrer son sosie doit être assez perturbant alors quand, en plus, celui-ci possède le même nom que vous, la confrontation doit être pour le moins étrange.

Telle est la situation cocasse qu'ont vécu deux passagers anglais, qui se trouvaient dans le même avion.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces derniers sont tombés des nues en découvrant leurs différents points communs.

Image d'illustration. Crédit photo : iStock

Assis côte à côte dans l'avion, ils s'aperçoivent qu'ils se ressemblent et qu'ils portent le même nom

La scène s'est déroulée récemment à bord d'un vol à destination de Bangkok, comme le racontent nos confrères britanniques du Daily Mirror.

Mark Garland (58 ans) et... Mark Garland (62 ans) se sont ainsi retrouvés côte à côte dans l'avion, avant de constater à quel point ils étaient similaires, Une coïncidence pas banale.

Tout commence lorsque le premier se rend à l'aéroport londonien de Heathrow pour procéder à son enregistrement au comptoir de la compagnie aérienne qu'il a choisie. Mais ce qui ne devait être qu'une simple formalité se transforme en vrai casse-tête lorsque le personnel lui apprend qu'il est déjà... enregistré. Pourtant Mark est formel, il vient seulement d'arriver et n'a donc, par conséquent, pas pu s'enregistrer au préalable.

Au bout de 40 minutes, la compagnie s'aperçoit de son erreur en constatant qu'il y a non pas un, mais... deux Mark Garland sur le même vol. L'un chauffeur de bus et l'autre maçon. Mais la similarité entre les deux ne s'arrête pas là puisque les deux passagers se... ressemblent beaucoup physiquement. Ayant notamment tous deux le crâne dégarni, on peut en effet facilement les confondre.

Crédit photo : Mark Garland (on ne sait pas lequel)

L'histoire commence vraiment à devenir assez incroyable lorsque les deux homonymes s'aperçoivent que leurs sièges respectifs se situent côte à côte. Amusés par la situation, ils décident alors de faire plus ample connaissance pendant le vol et vont aller de surprise en surprise. N'habitant qu'à quelques kilomètres l'un de l'autre, ils se rendent compte par exemeple qu'ils prennent le même bus et se découvrent même un ami commun.

Comme on dit, le monde est petit.

Autre point commun : ils partagent tous les deux une passion pour la Thaïlande (d'où ce voyage), un pays qu'ils ont chacun visité à une douzaine de reprises.

On imagine donc que le trajet en avion a dû être plutôt sympathique pour ces deux sosies.

« Nous avons été surpris par l'étrangeté de la situation. Nous n'avons pas arrêté de rire, et cela m'a fait du bien », a d'ailleurs commenté l'un des deux Mark Garland.

On veut bien le croire, car la probabilité pour que ces deux-là se croisent dans un avion devait tout de même être assez faible.