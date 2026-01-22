Les enfants sont désormais interdits sur les navires de cette compagnie de croisières afin de “garantir une ambiance paisible”

Depuis le 7 janvier, les mineurs sont interdits sur une compagnie de croisière qui a décidé de bannir les enfants de ses bateaux, dans le but d’offrir un séjour calme et tranquille aux autres passagers.

La tendance “adults only” prend de plus en plus d’ampleur partout dans le monde. Cette mode consiste à interdire les enfants dans certains lieux publics, et elle fait de nombreux adeptes qui souhaitent être tranquilles, loin de l’agitation et du bruit provoqués par les enfants.

On retrouve cette tendance dans des hôtels, des campings ou encore des restaurants, comme dans cet établissement qui est désormais interdit aux moins de 10 ans afin de permettre aux clients de manger dans le calme. Certaines compagnies aériennes ont également approuvé cette initiative comme Corendon Airlines, qui propose une zone sans enfant sur certains vols.

Crédit photo : iStock

Aucun enfant sur les bateaux

Cette tendance s’étend encore dans le monde du tourisme puisqu’une compagnie de croisière, Oceania Cruises, interdit désormais les enfants sur ses bateaux. Cette mesure est effective depuis le 7 janvier. Comme le rapporte Le Parisien, tous les jeunes de moins de 18 ans sont concernés.

“Depuis nos débuts, il y a vingt ans, nous n’avons jamais ni encouragé ni dissuadé les clients à venir avec leurs enfants. Mais nous offrons une atmosphère plus adaptée aux adultes, pour garantir une ambiance paisible constante”, a indiqué Nathan Hickman, responsable de la clientèle, au Figaro.

Crédit photo : iStock

Une demande croissante

L’âge moyen de la clientèle sur ces bateaux est de 65 ans. Il s’agit d’une compagnie de luxe, et il était déjà plutôt rare de voir des enfants à bord de ces navires. Selon Oceania Cruises, cette mesure a été appliquée à la demande des clients, qui étaient de plus en plus nombreux à réclamer le calme pendant leur séjour.

Si cette mesure plaît à de nombreux vacanciers qui vont pouvoir profiter de leurs vacances en toute tranquillité, elle ne fait pas l’unanimité pour autant. En effet, certaines personnes sont contre cette mesure, jugée discriminatoire. Et vous, qu’en pensez-vous ?