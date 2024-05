L'intérieur de cet incroyable camping-car offre un luxe inégalé, mais son prix risque de vous refroidir

Le constructeur automobile allemand Mercedes-Benz s’est associé à Stone Offroad Design, société spécialisée dans la customisation de véhicules, pour concevoir un camping-car tout-terrain qui possède toutes les caractéristiques d’un appartement de luxe.

Ces dernières années, le marché des camping-cars a connu un grand bond en avant afin de répondre à une demande plus forte de voyageurs nomades. Si ces derniers adorent partir à la découverte de la nature et de paysages assez fous, ils tiennent néanmoins à un minimum de confort.

Crédit photo : SOD / Mercedes-Benz

C’est dans cet esprit que Stone Offroad Design, appelé aussi SOD, s’est démarqué en se spécialisant dans la construction de véhicules individualisés de très grand standing. Le constructeur Mercedes-Benz s’est donc naturellement associé à SOD pour concevoir un camping-car tout-terrain qui n’a rien à envier aux lofts les plus luxueux.

Crédit photo : SOD / Mercedes-Benz

Voici donc le SOD Rise 4x4, pour lequel l’entreprise de design allemande a pu se concentrer à fond sur la customisation d’un camping-car construit par Mercedes-Benz. Ce camping-car aux couleurs sobres, entre le noir, le gris et le blanc, offre un confort inestimable en son intérieur. Et à l’extérieur, il possède des caractéristiques uniques à l’image du grand module monté à l’arrière, qui peut être retiré indépendamment du camion si vous le souhaitez.

Pour monter dans le véhicule, des marches d’escaliers apparaissent sur le côté au niveau de la porte. Que ce soit pour le petit escalier ou le module à l’arrière, tout peut être contrôlé à distance grâce à une télécommande.

Tout le confort et le luxe d’un appartement dans un camping-car

Une fois à l’intérieur, on n’a clairement pas l’impression d’être dans un camping-car. L’espace salon à l’arrière contient un grand canapé enveloppant avec une petite table au milieu. Au plafond, vous trouverez même un lustre suspendu, monté sur la base d’un lit qui s’abaisse au-dessus du canapé pour créer une seconde chambre.

Crédit photo : SOD / Mercedes-Benz

Par ailleurs, vous découvrez également la présence d’une cuisine complète à côté du canapé, qui contient une cuisinière à induction avec quatre plaques, un four et un évier. Le tout est encastré avec harmonie dans une surface en pierre sur le thème du marbre. La cuisine est aussi équipée d’un réfrigérateur-congélateur autonome.

Crédit photo : SOD / Mercedes-Benz

La porte inclinée vers l’avant de l’espace de vie contient la salle de bain complète, qui est tout aussi sophistiquée que le reste de l’espace intérieur. Les toilettes en forme de pyramide, installées à côté d’un petit lavabo et d’un grand miroir, attireront certainement votre attention. Dans la douche, le pommeau descend directement du plafond.

En sortant de la salle de bains, vous découvrez la chambre principale avec un lit fixe dans l’alcôve au-dessus de la cabine. Cette chambre est sublimée avec la présence d’un toit ouvrant au-dessus de l’alcôve, permettant aux occupants de dormir avec plus d’espace pour la tête et d’avoir un joli décor de nuit étoilée.

Crédit photo : SOD / Mercedes-Benz

En termes de design extérieur, la carrosserie épurée est composée d’accessoires qui comprennent un pare-choc à l’avant et une barre lumineuse à LED, un porte-pneu de secours arrière capable de transporter un deux-roues (moto, scooter ou vélo). Le coffre de chargement a été conçu en aluminium.

Crédit photo : SOD / Mercedes-Benz

Enfin, afin d’alimenter en énergie ce monstre de technologie, le camping-car contient une batterie lithium-ion de 400 Ah et est équipé pour supporter jusqu’à 840 watts d’énergie solaire. En outre, il transporte 400 litres d’eau douce et 150 litres d’eau ménagère. Équipé d’un système de chauffage et de climatisation, le SOD Rise 4x4 peut être utilisé quelque soit les saisons. Forcément, un tel bijou de technologie de luxe a un prix qui n’est pas à la portée de tous. La version 400 chevaux est disponible au prix de 899 900 euros en Allemagne et en Europe.