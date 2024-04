Faire le tour du monde en 2h grâce à un avion volant à 20 000 km/h, l'invention révolutionnaire dévoilée par la Chine

Cette invention pourrait révolutionner le monde du transport aérien. Avec une telle technologie, les voyages en avion pourraient changer à tout jamais.

La Chine vient de présenter un moteur hypersonique révolutionnaire. Grâce à ce dernier, il se pourrait que dans un futur proche, les avions atteignent la vitesse incroyable de 20 000 km/h. Faire le tour du monde se compterait désormais en quelques heures et non plus en jours. Car l’Empire du Milieu promet un tour du globe en deux heures chrono.

Pour ce faire, il faut regarder du côté de son moteur hypersonique révolutionnaire. Celui-ci propose une technologie de propulsion ingénieuse :

- Tout d’abord, le moteur maximise l’efficacité énergétique en utilisant la détonation rotative jusqu’à Mach 7. Pour être clair, l’air se propage en spirale dans une chambre cylindrique.

- Ensuite, le moteur comprime l’air puis l’enflamme en utilisant la détonation oblique. Cela permet alors au moteur et donc à l’appareil de rester stable à cette vitesse extrême.

Un moteur hypersonique : quels changements sur nos vies ?

Crédit photo : Beijing Power Machinery Institute



Cette innovation fait rêver sur le papier. Cependant, une telle vitesse entraîne forcément des problèmes à prendre en compte. Comme par exemple, la résistance des matériaux utilisés, la sécurité des passagers et, bien évidemment, son impact sur l’environnement.

Pour ce dernier argument, les concepteurs chinois affirment que l’efficacité du moteur pourrait réduire les émissions de CO2 en comparaison avec les moyens de transport utilisés de nos jours.

Ce moteur hypersonique a de quoi fasciner comme inquiéter. Ce serait l’opportunité de raccourcir grandement les trajets et échanges entre les pays. En termes de voyage, professionnel et personnel, ce serait un énorme gain de temps et des opportunités économiques plus accessibles.

Il reste encore beaucoup de questions à éclaircir, tant sur le plan économique et géopolitique, que sur le plan environnemental avant d’embrasser cette technologie révolutionnaire.