Voici pourquoi vous ne devriez surtout pas porter de T-shirt en avion, selon cette hôtesse de l'air

S’il est recommandé de porter des vêtements confortables quand vous prenez l’avion, gare aux t-shirts. Ce vêtement est particulièrement déconseillé, selon une hôtesse de l’air.

Quand on prend l’avion, nous devons respecter de nombreuses règles : arriver plusieurs heures à l’aéroport avant l’embarquement et bien respecter les consignes de sécurité à bord de l’appareil. Pour prendre l’avion, il est généralement conseillé de porter une tenue confortable et on pourrait alors penser qu’un simple t-shirt ferait l’affaire.

Cependant, selon l’hôtesse de l’air Andrea Fischbach, vous ne devriez jamais embarquer avec un simple t-shirt dans un avion, pour une raison bien précise.

Un problème en cas d’urgence

Si le vol ne se passe pas comme prévu et que vous deviez évacuer l’avion en urgence, votre t-shirt pourrait vous poser un problème. En cas d’évacuation imminente, vous devrez emprunter les toboggans gonflables de l’avion.

“Les toboggans d’urgence ne sont pas amusants à descendre et peuvent faire très mal. Ce n’est pas un atterrissage en douceur une fois que vous atteignez la fin du toboggan. Plus vous couvrez la surface de votre peau, plus elle sera protégée”, a indiqué l’hôtesse de l’air.

En effet, si vous avez déjà descendu des toboggans gonflables dans une fête foraine, vous avez sûrement constaté que le frottement avec votre peau engendre de vives brûlures. C’est donc pour cette raison que le t-shirt est déconseillé dans l’avion. Ainsi, l’hôtesse de l’air recommande de porter des vêtements à manches longues et des pantalons. De la même manière, Andrea Fischbach déconseille de porter des sandales, des tongs, des Crocs et des talons hauts car ces chaussures peuvent gêner en cas d’urgence.

“Les talons peuvent éventuellement endommager davantage les issues de secours pour blesser d’autres personnes d’une manière ou d’une autre. Je déconseille vivement les talons hauts, les tongs ou toute autre chaussure à glissière, principalement pour des raisons de sécurité”, a indiqué l'hôtesse de l'air.

Vous savez désormais comment vous habiller si vous êtes amené à prendre l’avion.