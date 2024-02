Vivez au milieu d'une espèce rare de requins dans cet hôtel paradisiaque

Comment voyager tout en limitant son impact environnemental ? On vous présente un lieu unique en Thaïlande, qui offre à ses visiteurs des expériences éco-friendly.

En 2024, il n’est pas toujours facile d’allier ses convictions avec ses envies d’évasion. Alors quand on rêve d’aventure, on pense souvent à son impact écologique. Mais rassurez-vous, il existe des moyens pour voyager tout en réduisant son impact environnemental et en renforçant même ses engagements. Oui, vous avez bien lu.

Fréquemment critiquée par son tourisme de masse, la Thaïlande n’en reste pas moins un pays extraordinaire, qui offre à ses visiteurs des paysages variés. Heureusement, le gouvernement agit davantage en faveur de la préservation des océans et contrôle l’impact écologique du pays. En témoigne la fermeture du site historique de Maya Bay de 2016 à 2022 afin de permettre à la faune et la flore de se reconstruire.



Crédit : SAii Phi Phi Village

Une espèce de requins préservée

Certains établissements hôteliers mettent, eux aussi, tout en œuvre, pour permettre aux touristes soucieux de l’écologie et de leur impact de profiter d’un séjour en Asie du Sud-Est d’exception, sans devoir s’asseoir sur leurs valeurs environnementales. C’est notamment le cas du groupe hôtelier Singha Estate et précisément de l’établissement SAii Phi Phi Island Village situé en Thaïlande sur l’île de Koh Phi Phi. En quelques années, l’hôtel, plutôt considéré comme un village de par son étendue et les services proposés, a renforcé ses valeurs environnementales et en a fait une priorité. Son slogan “We need to act now”, comprenez en français “Nous devons agir maintenant”.

Comment ? SAii Phi Phi Island Village a construit le Marine Discovery Center. Un centre ouvert à tous, aussi bien aux clients de l’hôtel, qu’aux résidents de l’île ou autres visiteurs. Avec ce centre, l’établissement sensibilise sur la protection des océans et de la biodiversité. Un partenariat avec une école de l’île a même été mis en place pour apprendre aux enfants à sauver la planète.

Crédit : SAii Phi Phi Village

La restauration de la mangrove et des récifs coralliens au cœur des priorités

Ce centre marin met également tout en œuvre pour préserver une espèce rare de requins : les "Bamboo shark". En danger, ces requins sont souvent péchés et leur nombre ne cesse de diminuer. L’hôtel, élève donc dans ses bassins des bébés requins et dès qu’ils sont en âge de découvrir leur état naturel, l’établissement organise des “Bamboo Shark Release”, comprenez en français des “Remises en milieu naturel”. Ainsi, les jeunes requins sont replacés dans l'océan. Le Marine Discovery Center protège aussi les poissons clowns, aussi connus sous le nom de “Némo”. Ces poissons sont sur-pêchés et leur nombre est en baisse majeure. Il est donc important de les préserver.

Crédit : SAii Phi Phi Village

Sur l’île de Koh Phi Phi, on trouve aussi de nombreuses espèces d’oiseaux ou d’animaux. L’île possède une mangrove dotée d’un écosystème unique. Ainsi, l’établissement organise des collectes de déchets dans la mangrove et des plantations de pandanus. L’objectif : permettre la restauration de cette mangrove unique. Bien entendu, en plus des actions environnementales proposées par l’établissement, le SAii Phi Phi Island Village accueille ses visiteurs dans le respect écologique. Les déchets alimentaires sont réduits, les matériaux utilisés dans les chambres sont écologiques.

En clair, pour voyager en 2024 tout en respectant ses valeurs écologiques, il faut se rendre dans des endroits qui agissent pour préserver l’environnement, la biodiversité, la faune et la flore. Un établissement qui donne un nouveau souffle au tourisme en Thaïlande.

D'ici à 2030, le groupe Singha Estate prévoit d’augmenter la biodiversité, essentielle sur terre et dans les océans, de 30 %. Chapeau !

Crédit : SAii Phi Phi Village

Crédit : SAii Phi Phi Village

Alors, prêts à décoller ?