Voici la “ville de rêve” où la vie est la plus agréable en France en 2025

Dans quelle ville française faut-il aller pour avoir la meilleure qualité de vie ? Selon le palmarès “Ville de rêve”, une ville se distingue en particulier.

Chaque année, le palmarès “Ville de rêve” dévoile le classement des meilleures villes françaises où il fait bon vivre. En 2024, une ville particulièrement agréable s’est hissée à la première position. Cette année, la première place revient à une toute autre ville, de plus en plus populaire. En effet, elle a récemment été sacrée ville la plus attractive de 2025, selon une autre étude.

Si vous cherchez un nouvel endroit où déménager pour profiter d’une belle qualité de vie, voici dans quel coin de la France vous devez aller.

Crédit photo : iStock

La “ville de rêve” en 2025

Cette année, la “ville de rêve” n’est autre que Dijon, en Bourgogne. Située à seulement 2 heures de Lyon, il s’agit de la ville française où la vie est la plus agréable selon cette étude. Avec un score impressionnant de 79,5/100, Dijon dépasse toutes les autres villes françaises comme Brest et Angers.

Dijon est une ville connue pour la moutarde, mais ce n’est pas la seule chose qui séduit les habitants. Selon Le Bonbon, cette ville possède un patrimoine historique très riche avec plus de 200 monuments comme le Palais des Ducs et la place de la Libération. Ainsi, les habitants et les visiteurs peuvent se promener dans les rues pavées de la ville pour admirer les monuments environnants.

Avec un score de 72/100 pour la culture, Dijon a une vie cultuelle riche puisqu’elle comporte sept musées et organise régulièrement des festivals. La capitale de la Bourgogne a également un bon niveau en éducation grâce à son université. Elle excelle dans les loisirs (85/100) et le sport (84/100). En plus de cela, il s’agit d’une ville accessible bien desservie par les transports en commun et la gare.

Crédit photo : iStock

Mais quels sont les bémols de cette ville de rêve ? Selon l’étude, on compte trop peu de recharges pour les voitures électriques à Dijon. La météo est également pointée du doigt, car cette destination n’est pas la plus ensoleillée de France. En plus de cela, l’étude regrette le manque d’espaces verts en centre-ville.

Quoi qu’il en soit, Dijon démarre fort en ce début d’année avec ces deux distinctions. En plus de cela, cette ville avait intégré le classement des plus beaux endroits du monde en 2023. De nombreux prix qui donnent envie d’aller séjourner en Bourgogne.