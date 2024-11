Avec son patrimoine remarquable vieux de 15 000 ans, ce village médiéval méconnu est l'un des plus beaux de France

Vous avez envie de découvrir un village médiéval au patrimoine riche ? Pour cela, rendez-vous dans la Vienne pour visiter l’un des plus beaux villages de France.

En France, il existe de nombreux villages méconnus qui ont un charme fou. Avec leurs rues pavées, leurs maisons colorées, leurs châteaux, ces villages attirent de nombreux Français, mais aussi des étrangers. En effet, la France est réputée pour son grand patrimoine et ses communes atypiques, comme ces beaux villages médiévaux.

L’un d’eux, situé dans la Vienne, est l’un des plus beaux villages de France. Un titre qui lui a été donné grâce à son patrimoine vieux de 15 000 ans. Ce village médiéval, qui doit être préservé, attire chaque année de nombreux visiteurs. Partez à la découverte d’une petite commune pas comme les autres.

Un patrimoine exceptionnel

Ce village historique est Angles-sur-l’Anglin. Son nom lui a été donné par la tribu germanique des Angles, devenue les Anglais, dont les descendants auraient fait partie des premiers habitants du village. Ce bourg aurait été fondé par Charlemagne au 7ème siècle, avant d’être développé au Moyen-Âge.

Crédit photo : iStock

Angles-sur-l’Anglin est un village situé à plus de 40 mètres de hauteur, qui surplombe les vallées et offre une très belle vue sur l’environnement alentour. Mais s’il séduit autant, c’est grâce à son patrimoine. En haut du village, on peut admirer les ruines d’une forteresse. Si des pierres sont toujours présentes, les autres auraient servi à construire les maisons médiévales que l’on retrouve dans les ruelles du village.

À l’intérieur de ces petites maisons se trouvent des ateliers de nombreux artisans d’art. Selon le site Les plus beaux villages de France, c’est le cas de la Maison des Jours d’Angles, où l’on peut voir des démonstrations et une exposition de magnifiques broderies faites à la main, qui font la renommée du village. En plus de cela, chaque année, une fête médiévale est célébrée dans la commune au mois de juillet.

Crédit photo : iStock

Une frise vieille de 15 000 ans

En plus de sa forteresse et de ses maisons en pierre, Angles-sur-l’Anglin cache un autre trésor : le Roc des Sorciers, surnommé le “Lascaux de la sculpture”. La raison d’un tel nom ? Cet abri-sous-roche abrite une frise sculptée, vieille de plus de 15 000 ans. Cette frise représente divers animaux et aurait été réalisée entre 17 000 et 14 000 ans avant J.-C. Actuellement, le site original est fermé au public, mais il est possible de contempler cette œuvre au centre d’interprétation de la commune, où une représentation fidèle et augmentée a été réalisée.

Enfin, pour les amateurs de nature, il est possible de rejoindre le sentier du GR48 situé tout près du village. L’occasion de découvrir de magnifiques points de vue panoramique sur les alentours. Entre culture, histoire et nature, ce village émerveillera petits et grands !