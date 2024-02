Voici les différences majeures entre la première classe et la classe économique en avion !

Vous avez envie de tester la première classe lors de votre prochain voyage en avion, mais vous hésitez encore ? Voici les différences majeures avec la classe éco.

Qui n’a jamais rêvé de voyager en première classe pour un vol en avion ? Soyons honnêtes, lorsque l’on défile dans le couloir de l’avion et que l’on se dirige vers la classe économique, les sièges XXL de la première classe ont de quoi faire de l’œil.



Crédit photo : iStock

Problème : il faut compter entre 3000€ et 6000€ en fonction de la compagnie aérienne et de la destination. Oui, ça fait mal. Mais alors, cela vaut-il vraiment le coup de voyager dans le luxe ? Ou devrions-nous plutôt dire : est-ce que cela vaut le “coût” ?

La Première classe : une bonne idée ?

Selon le média Cntraveller, qui s’est penché sur les sujets, il y a des différences notables entre la première classe et la classe économique. En premier lieu, l’espace est l’un des atouts majeurs de cette première classe : “La première classe signifie plus d'espace et une cabine plus petite, donc plus d'intimité. Les aliments et les boissons sont généralement de haute qualité”, précise Gary Leff, expert en aviation et auteur du blog de l'industrie View from the Wing interrogé par le média américain.

Crédit photo : iStock

Autre plus ? La literie, jugée de meilleure qualité. En effet, il est possible de mettre son siège en version nuit et donc de faire de beaux rêves durant le vol. L’expert à précise : “Dans le meilleur des cas, la première classe peut être une cabine de quatre à six sièges, offrant un lit généreux et un coin salon séparé, avec un service personnalisé depuis le domicile vers et via l'aéroport, à bord de l'avion et à l'arrivée. Il y aura une sécurité séparée et une escorte jusqu'à l'avion.” Alors qu'en classe économique le siège est étroit, peu confortable et que la nourriture est moyenne, cela a de quoi donner envie d’y succomber. N'est-ce pas ?



Quant à la différence entre la classe "Business", aussi appelée "Classe affaire", et la classe économique, cela se note par le nombre de sièges. Alors, que la classe "business" compte généralement 80 sièges, la première classe ne possède qu'une dizaine de sièges. Cette dernière n'en reste pas moins la plus luxueuse et chère.

Crédit photo : iStock

En clair, voyager en première classe, c’est bénéficier d’un service de luxe dans les airs. Cela coûte un certain montant, mais cela vaut le détour. Notamment pour passer une bonne nuit sur un vol long courrier. Alors, à qui le tour ?