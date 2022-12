Cette maman achète un billet d'avion en première classe pour son bébé et se fait insulter par un passager

Une maman a raconté sa mésaventure survenue lors d’un vol en avion alors qu’elle était en première classe avec son mari et leur enfant de 3 ans. Un passager lui a clairement fait savoir qu’elle et sa famille n’avaient rien à faire en première classe car son enfant aurait dérangé ceux qui souhaitent de la tranquillité.

Crédit : tatyana_tomsickova/ iStock

Sur Reddit, beaucoup d’internautes font part de leurs histoires dans une sous-catégorie appelée « Am I the Asshole? » (« Suis-je un conn*** ? », en français) afin de demander l’avis des lecteurs.

Cette fois-ci, c’est une mère de famille qui se confie sous le pseudonyme One-Criticism5777. Elle raconte qu’elle, son mari et leur enfant de presque 3 ans ont pris l’avion pour la fête de Thanksgiving. « Comme nous pouvions nous le permettre grâce à une belle augmentation de salaire que mon mari a récemment obtenue, nous avons décidé de faire des folies sur des billets de 1ère classe pour le voyage », précise-t-elle.

Sauf que cette folie n’a pas plu à un passager qui le lui a bien fait comprendre, alors que la mère de famille était dans son droit.

« Les gens paient un supplément pour se détendre en 1ère classe »

Il n’est pas courant de voir des enfants dans la section première classe d’un avion. Les passagers paient un supplément et espèrent ainsi voyager en toute tranquillité sans être perturbés par des enfants.

Une particularité que comprend tout à fait la mère de famille qui indique néanmoins dans sa publication : « Ma fille a toujours été une bonne passagère et a beaucoup pris l’avion tout au long de sa courte vie. [...] Elle est restée assise et a joué tranquillement tout au long du vol, ne se levant que lorsqu'elle devait faire ses besoins ».

Malgré le comportement irréprochable de son enfant, la mère de famille n’a pas échappé aux quelques regards du personnel de bord et des passagers.

« Nous sommes montés à bord plus tôt car mon mari est handicapé et quand un autre passager de 1ère classe nous a vus, il a commencé à nous regarder avec insistance. Peu de temps après qu'il se soit assis, une hôtesse de l'air est venue et a demandé à voir nos cartes d'embarquement pour s'assurer que nous étions correctement assis. Nous lui avons montré nos cartes d'embarquement et elle nous a dit ‘tout est bon’ », explique l’internaute qui ajoute qu’une autre hôtesse de l’air a revérifié les cartes d’embarquement de la famille plus tard.

« On décolle et tout va bien. Mon enfant s'est endormi en plein coloriage, mon mari somnole, j'écoute de la musique lorsqu’on me tape sur l'épaule. C'est le gars qui nous a lancé un regard noir en montant à bord, et avant même que je puisse dire un mot, il me dit que les enfants ne sont pas autorisés en 1ère classe et que nous devons nous déplacer vers nos "vrais" sièges. J'ai réalisé qu'il était probablement la personne qui s'était plainte avant le décollage que nous étions dans les mauvais sièges et j'ai décidé avant de m'énerver que je voulais que les agents de bord s'en occupent. Je lui ai dit que je ne me sentais pas à l'aise de parler avec lui et que j'appelais une hôtesse de l'air pour qu'elle vienne s'en occuper. Il s'est énervé mais est finalement resté debout maladroitement à côté de moi dans l'allée jusqu'à ce qu'un agent de bord vienne clarifier les choses ».

Crédit : kieferpix/ iStock

Tout est presque rentré dans l’ordre quand le personnel de bord a expliqué au passager que la famille avait payé ses billets comme tout le monde. « L'agent de bord est venu et lui a expliqué que nous étions dans les bons sièges que nous avions payés, lui a demandé de se rasseoir et de ne plus nous déranger. Il a bien regagné son siège, mais en descendant de l'avion il m'a chuchoté que j'étais une "grosse conne" et qu'il payait trop cher la première classe pour être entouré d'enfants. Mon enfant était le seul enfant de 1ère classe et elle ne s'est pas mal comportée et n'a même pas pleuré. Donc au début, j'avais l'impression d'avoir raison, mais après avoir parlé à la famille à Thanksgiving, beaucoup d'entre eux m'ont dit que nous devrions réserver la classe économique la prochaine fois parce que les gens paient un supplément pour se détendre en 1ère classe », s’est exclamée la maman qui a alors demandé l’avis de la communauté Reddit.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que la grande majorité des internautes sont d’accord avec la mère de famille. « Même si votre enfant pleurait, cela n'aurait pas eu d'importance car vous avez payé et avez droit aux places que vous avez payées », a fait savoir un internaute suivi ensuite par d’autres.