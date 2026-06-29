“Vous êtes quasiment nue” : une passagère refusée à bord d'un avion à cause de sa tenue trop osée

Alors qu’elle s’apprêtait à prendre l’avion, une femme de 25 ans a été refusée lors de l’embarquement à cause de sa tenue. Elle portait un short et une brassière de sport.

Quand on prend l’avion, nous devons penser à plusieurs choses : arriver en avance à l’aéroport, respecter la taille des bagages et bien choisir notre tenue. En effet, nous devons faire attention à la façon dont on s’habille quand on veut prendre l’avion. Il existe notamment une tenue que nous ne devrions jamais porter pour prendre ce moyen de transport.

Récemment, Edda Elisa Pilz a eu une mauvaise surprise à cause de cette règle. Cette jeune femme allemande âgée de 25 ans s’apprêtait à prendre l’avion avec la compagnie aérienne Lufthansa quand une hôtesse lui a demandé de “se couvrir” au moment de l’enregistrement.

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“Vous êtes quasiment nue”

La jeune femme était en tenue de sport légère : brassière, short et baskets, comme on peut le voir sur une vidéo publiée sur son compte Instagram. Alors que la température extérieure atteignait les 30 degrés, l’hôtesse lui a fait remarquer qu’elle n’était pas assez habillée pour prendre l’avion.

“Vous ne pouvez pas embarquer. Vous n’avez rien sur vous. Vous êtes quasiment nue”, a déclaré l’hôtesse lors du contrôle des cartes d’embarquement.

Crédit photo : @edda.elisa / Instagram

Ainsi, le short et la brassière font partie des quatre vêtements à bannir lorsque l’on prend l’avion. De son côté, Edda Elisa Pilz estime avoir été victime d’un excès de zèle. Selon elle, sa tenue était légère mais pas provocante, ni inappropriée.

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“On ne prend pas l’avion en brassière”

Pour pouvoir monter à bord de l’avion, la jeune femme a dû enfiler un sweat à capuche fermé jusqu’au cou. Sur Instagram, de nombreux internautes ont été d’accord avec la compagnie aérienne, estimant que la tenue de la jeune femme était inappropriée pour prendre l’avion, notamment pour des raisons d’hygiène. En effet, il est recommandé de porter un pantalon quand on prend l’avion.

“Un shorty et un haut de sport sont acceptables à la plage. Cependant dans un avion, un minimum de tenue est de mise”, “On ne va pas au restaurant en bikini et on ne prend pas l’avion en brassière”, “Pour des raisons purement hygiéniques, il va de soi que vous devez couvrir avec des vêtements les parties de votre corps en contact avec le siège”, ont commenté les internautes.

La compagnie aérienne a réagi et si elle a affirmé que les propos tenus par l’hôtesse ne “correspondaient pas aux standards de Lufthansa”, elle a rappelé qu’une “tenue adaptée au caractère public d’un voyage en avion et respectueuse du bien-être des autres voyageurs” doit être adoptée.

Une bonne chose à savoir si vous vous apprêtez à prendre l’avion cet été.