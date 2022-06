Cette maman a accouché de son bébé dans l'océan Pacifique et les photos sont à couper le souffle

En Amérique centrale, une maman a décidé de vivre un accouchement 100% naturel en donnant naissance à son enfant dans l’océan Pacifique. Les images de cet événement, immortalisées par le papa, sont magnifiques.

Quand on attend un enfant, on a le choix entre plusieurs façons d’accoucher : à l’hôpital, chez soi, dans des salles dédiées dans une maternité ou encore dans l’eau. C’est cette dernière option qu’a choisi Josy Peukert, une femme âgée de 27 ans. Pour donner naissance à son quatrième enfant, elle a choisi d’accoucher seule dans l’océan Pacifique.

À voir aussi

Crédit photo : @raggapunzel

Josy a décidé d’accoucher loin de l’hôpital, car la naissance de son premier enfant dans une clinique a été douloureuse et traumatisante. Pour ses deux bébés suivants, Josy a accouché chez elle, avec l’aide une sage-femme.

Enfin, pour accueillir son dernier enfant, la jeune maman a décidé d’avoir une grossesse 100% naturelle. Elle n’a eu aucun rendez-vous médical et ne connaissait même pas la date du terme. En agissant ainsi, Josy s’est sentie libre et a voulu démontrer que le corps féminin peut donner naissance par lui-même, sans aucune intervention médicale.

Elle accouche dans l’océan

Josy a donc donné naissance à son bébé sur une plage au Nicaragua, en Amérique centrale. Elle s’est accroupie dans l’eau pour accoucher, bercée par le mouvement des vagues.

« Les vagues avaient le même rythme que les contractions, ce qui m’a aidée à me sentir vraiment bien. Le sable doux sous mon corps m’a rappelé qu’il n’y a rien d’autre entre le ciel et la terre que la vie », a déclaré Josy.

Crédit photo : @raggapunzel

Cet événement magique a été photographié et filmé par son mari Benni, qui a réalisé des images bouleversantes. Sur son compte Instagram, Josy a partagé une vidéo incroyable qui dévoile ce moment magique. Sur les images, on peut voir la jeune maman dans l’océan, tenant son bébé dans ses bras, au milieu de l’eau salée et des vagues scintillantes.

Crédit photo : @raggapunzel

Pour accoucher dans l’océan, Josy a pris toutes les précautions nécessaires.

« Pendant des semaines, j’ai surveillé la marée. Quand le moment était venu pour moi d’accoucher, je savais que la plage serait sans danger pour nous. Bodhi est né sous le soleil, à midi, quand il faisait environ 35 degrés. Nous n’étions pas du tout inquiets qu’il ait froid et je n’avais aucune inquiétude concernant les infections d’origine hydrique. Il est en parfaite santé. J’ai fait toutes les recherches dont j’avais besoin, et l’eau est une barrière médicalement prouvée », a déclaré Josy.

Aujourd’hui, le bébé est en excellente santé et il est très calme et serein.