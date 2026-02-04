Un éléphant sauvage en plein «musth» piétine à mort un touriste sous les yeux de sa femme

En Thaïlande, un touriste âgé d’une soixantaine d’années est mort après avoir été piétiné par un éléphant sauvage alors qu’il se promenait dans un parc national avec son épouse.

Ce qui devait être une balade touristique s’est transformé en cauchemar.

Les faits se sont produits dans la matinée du lundi 2 février dans le parc national de Khao Yai en Thaïlande. Que s’est-il passé ?

Crédit Photo : Wikimédia

Un touriste piétiné à mort

Un touriste thaïlandais de 65 ans, originaire de la province de Lopburi, se promenait près de sa tente avec son épouse lorsqu’il a été piétiné à mort par un éléphant mâle nommé Oyewan, a indiqué le chef du parc national, Chaiya Huayhongthong.

La victime, identifiée comme Jirathachai Jiraphatboonyathorn, a été saisie par la trompe du pachyderme, projetée au sol et piétinée, selon les informations rapportées par l’AFP et le Bangkok Post.

Crédit Photo : Prasit Tangprasert

Le sexagénaire a été déclaré mort sur place par un médecin, qui a constaté que le voyageur souffrait de fractures aux deux jambes et d’autres blessures mortelles.

Sa femme a réussi à s’enfuir après que les gardiens du parc ont effrayé l’animal sauvage, précisent nos confrères.

D'après le garde forestier, l'animal serait en période de musth, un état qui apparaît à partir de 25 ans chez cette espèce. Cette phase augmente le taux de testostérone de l'éléphant, qui adopte un comportement agressif.

L’éléphant a fait d’autres victimes

Cette attaque n’est pas un cas isolé puisque l’éléphant ayant tué le touriste a fait d’autres victimes dans le passé.

« C’était la troisième personne tuée par Oyewan », a déclaré le chef du parc national, ajoutant que le mammifère pourrait être responsable de plusieurs autres décès qui restent non résolus.

Crédit Photo : iStock

À la suite de ce nouvel incident, les autorités compétentes vont se réunir vendredi pour décider du sort de l’animal.

« Nous allons probablement décider de le déplacer ou de changer son attitude », a-t-il expliqué.

Plus de 220 personnes, dont des touristes, ont été tuées par des éléphants sauvages depuis 2012, selon le département thaïlandais de Parc nationaux, de la Faune et de la Flore.

Le nombre d’éléphants sauvages thaïlandais est passé de 334 en 2015 à près de 800 en 2025. Face à cette situation, les autorités ont pris la décision d'administrer des vaccins contraceptifs aux femelles dans le but de contrôler cette population en plein essor.

Crédit Photo : iStock