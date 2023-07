Alerte : la tique géante apparait en France et elle ne vous veut (vraiment) pas du bien

Les tiques ne sont pas vraiment des animaux que l'on aime particulièrement, nous, humains : pourtant, on doit vivre avec ou plutôt, on doit vivre en les évitant au mieux. Sauf qu'une nouvelle espèce vient d'être aperçue en France et celle-ci pourrait bien nous faire du mal.

La tique, un parasite petit, mais costaud

Qu'y a-t-il de plus agréable que de se poser dans un jardin, sentir le gazon nous effleurer l'épiderme, lui-même dorant doucement au gré d'un soleil clément et d'une légère brise ? Certains répondront peut-être "Netflix" (chacun voit midi à sa porte, on ne juge pas), mais il faut bien avouer que les siestes et autres pic-niques estivaux sont d'un naturel plaisant.

Sauf que, parce que le Diable est dans les détails, même dans l'herbe se trouvent des petits êtres prêts à tout à survivre, quitte à vous manger tout cru. Et l'on n'exagère pas tellement en disant cela puisque la tique est littéralement un parasite qui s'accroche à son hôte pour se nourrir de son sang, tranquillement, discrètement.

On les voit surtout sur des animaux - nos chiens et chats en ont fait les frais plus d'une fois - mais l'homme peut aussi en être victime : souvent, c'est sans risque, mais cette bête minuscule peut aussi véhiculer des maladies comme la redoutable maladie de Lyme. Et encore, ce n'est pas de cette pathologie dont nous voulons vous parler aujourd'hui.

Crédit image : Pixabay

Toujours gros, toujours assoiffé : la tique géante fait son apparition

Elle porte bien son nom : la tique géante est une espèce plus imposante que la tique "traditionnelle" : on la reconnait par ses pattes rayées et sa stature. D'environ 5 millimètres de long à jeun, elle peut atteindre jusqu'à 2 centimètres quand elle est gorgée de sang. Elle multiplie alors littéralement par quatre sa taille quand elle a décidé de se faire un gros casse-croûte : c'est-à-dire potentiellement vous.

En soi, ce n'est évidemment pas très agréable d'avoir un hôte indésirable : le vrai problème, c'est qu'elle peut aussi être porteuse de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, une maladie mortelle chez 40% des personnes concernées.



Crédit image : iStock

Alors forcément, quand la tique géante est aperçue en France pour la première fois, les chercheurs sont inquiets. Cette espèce vient d'être déclarée présente dans le jardin du sud de la France ; en Europe, on la trouve désormais aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Autriche.

Fort heureusement, après avoir été examinées par des scientifiques, les tiques géantes récupérées en France ne portaient pas la fièvre hémorragique de Crimée-Congo… en revanche, certains avaient la maladie de Lyme, dont on ne guérit jamais et qui provoque raideurs, engourdissements et autres palpitations cardiaques. Bref, Netflix, c'est parfois une bonne idée.