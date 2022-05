« J'ai éclaté en sanglots » : après 10 ans d'absence, elle retrouve son chien qui avait été volé

En Angleterre, une petite fille s’est fait voler son chien dans un parc. Elle l’a retrouvé 10 ans plus tard, en bonne santé.

Tae Bennett est une jeune femme âgée de 22 ans qui s’est fait voler son chien sous ses yeux quand elle n’en avait que 12 ans. Enfant, elle avait emmené son petit chien dans un parc local pour le promener, mais les ravisseurs ont coupé la laisse et ont immédiatement emporté le chien. Malheureusement, Tae n’a pas pu les rattraper et son animal a disparu.

Crédit photo : Tae Bennett

Le petit chien, nommé Ollie, était âgé de 2 ans quand il a été volé. Pour tenter de le retrouver, Tae et ses parents ont créé un groupe sur Facebook où ils ont partagé des détails sur le chien et les ravisseurs, dans l’espoir de retrouver l’animal. Au début, le groupe était très actif mais au fil des années, de moins en moins de partages et de posts ont été publiés et Tae a fini par perdre espoir. Le coeur brisé, elle a adopté un nouveau chien, un petit teckel du nom de Chilli.

Elle retrouve son chien 10 ans plus tard

Contre toute attente, Ollie a finalement été retrouvé 10 ans après sa disparition. C’est donc à l’âge de 22 ans que Tae a retrouvé son animal. Il a été vu par des enfants dans un autre parc à Hounslow à 30 kilomètres de chez Tae, dans l'ouest de Londres.

« Quand on m’a dit qu’il avait été retrouvé vivant, j’ai éclaté en sanglots. C’était incroyable, je n’aurais jamais pensé que cela arriverait », a confié Tae.

Crédit photo : Tae Bennett

Les taches grises présentes sur les poils du chien et sa puce électronique ont permis au service animalier local de l’identifier avec certitude. Il a été rendu à ses propriétaires le jour même et la bonne nouvelle a été partagée sur le groupe Facebook, 10 ans après sa création. Tae pense que ses voleurs souhaitaient l'utiliser pour la reproduction. Ils l'ont probablement abandonné car celui-ci était devenu trop vieux pour procréer.

« Après avoir disparu pendant un peu moins d’une décennie, je ne pouvais pas croire que c’était lui. Dès qu’Ollie est entré dans la pièce et a entendu la voix de mon beau-père, il s’est immédiatement dirigé vers lui, a roulé sur le dos et l’a laissé lui gratter le ventre », a raconté Tae.

Crédit photo : Tae Bennett

Ollie semble être en bonne santé et il va bientôt aller chez le vétérinaire pour une visite de contrôle. Il est comblé d’amour dans son foyer et s’entend très bien avec Chilli, le petit teckel.

« Je les surprends souvent en train de se faire un câlin sur le pouf, a déclaré Tae. Ollie ne semble pas éprouver de détresse ni de douleur et aime sortir dans notre jardin pour se promener. Je fais vraiment attention quand je le sors maintenant. Les gens ne réalisent vraiment pas à quelle vitesse cela peut arriver et à quel point c’est dévastateur. »