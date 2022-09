Après 1h45 d'une lutte acharnée, un pêcheur extirpe un thon de 240 kg au large de l'île d'Oléron

Un pêcheur de La Rochelle s’est récemment illustré en extirpant un monstre des eaux.

C’est ce que l’on appelle une belle prise !

Sylvain Helleux, pêcheur originaire de La Rochelle (Charente-Maritime), a réussi l’exploit de remonter un thon de 240 kg le 17 septembre au large de l’Île d’Oléron, rapportent nos confrères de Sud Ouest, qui précisent qu’il s’agit peut-être d’un record local.

Il pêche un thon colossal de 240 kg

Professionnel et adepte d’une pêche raisonnée à la ligne, Sylvain Helleux a extirpé ce monstre des eaux après 1h45 d’un combat acharné.

Pas peu fier, il s’est confié sur cette prise impressionnante.

« C’est tellement fabuleux de voir remonter ces poissons des profondeurs », s’est enthousiasmé l’intéressé raconté dans les colonnes de Sud Ouest.

« Je suis parti avec deux amis qui pratiquent le pescatourisme, une pêche de loisirs. Quand le poisson a mordu, j’ai d’abord pensé qu’il était de taille normale. Il a vidé 3 ou 400 mètres de fil à la touche , on l’a suivi avec le bateau pour ne pas casser et pour le fatiguer. Au bout d’une heure, on l’a vu remonter à la surface une première fois. C’est là que j’ai compris que c’était un gros. Mais il était toujours à sonder derrière le bateau. », a-t-il poursuivi.

Crédit photo : Istock

Sous le regard admiratif de ses amis Sylvain Helleux s’est montré patient et a finalement réussi à remonter le monstre marin. La journée des 3 pêcheurs a d'ailleurs été très prolifique puisqu’un autre thon de 190 kg a été capturé.

Le trio espère désormais vendre ces deux belles prises pour un bon prix, mais ce n'est pas gagné.

« J’espère que la vente se fera autour de 10 ou 11 euros le kilo. Les plus gros poissons ne sont pas forcément les plus faciles à vendre », a ainsi expliqué le pêcheur.