Personne ne voulait de cette chienne abandonnée, jusqu'à ce qu'un message émouvant soit posté sur les réseaux sociaux

En Virginie, aux États-Unis, une chienne a trouvé une famille après avoir passé plusieurs mois dans un refuge sans que personne ne s’intéresse à elle.

Sky est une chienne âgée de 3 ans qui est arrivée dans le refuge pour animaux du comté de Stafford, en Virginie, en novembre 2022. Depuis son arrivée et jusqu’en février dernier, Sky n’avait reçu aucune demande d’adoption et aucun visiteur ne s’intéressait à elle.

Pour tenter de la faire adopter, le refuge a alors décidé de poster un message sur sa page Facebook ce lundi 27 février. Les gérants du refuge ont publié un vrai plaidoyer qui a porté ses fruits puisque le message est rapidement devenu viral.

« Personne n’a envoyé d’e-mail. Personne n’a appelé à son sujet. Personne ne demandait à lui rendre visite. Nous avons posté son profil sur nos réseaux sociaux plusieurs fois, toujours rien », a expliqué le refuge dans sa publication Facebook.

La chienne a trouvé une famille

Dans sa publication, le refuge a également affirmé que Sky était « un merveilleux compagnon » et qu’elle avait « juste besoin d’une chance ». Sur la photo publiée avec le message, on pouvait voir la jeune chienne dans son chenil. Au total, la publication a reçu 68 000 partages et près de 5 000 commentaires. Depuis ce post, les demandes se sont enchaînées pour rencontrer Sky.

« Le téléphone n’a pas arrêté de sonner toute la matinée, on a reçu une tonne de messages ! Tellement de messages que nous ne pouvons même pas répondre à tous », a déclaré Joe Bice, le gérant du refuge pour animaux.

Dans les 24 heures suivant la parution du post Facebook, Sky a trouvé une famille. Une femme, qui cherchait une chienne pour son fils, n’a pas hésité à l'adopter quand elle a su que Sky adorait les enfants. La bonne nouvelle a été partagée sur le compte Facebook du refuge.

« C’est arrivé ! C’est finalement arrivé ! Sky a été adoptée ! Nous avons reçu trop de demandes pour pouvoir répondre à chacune, alors nous nous excusons si vous êtes restés sans réponse. Merci beaucoup d’avoir fait le trajet jusqu’à chez nous pour ramener cette fille à la maison. Bonne chance, Sky », a déclaré le refuge en publiant une photo de Sky aux côtés de sa famille, heureuse.