Vidéo : attaqué par un requin, un nageur australien parvient à s'en sortir après avoir eu la peur de sa vie

Un jeune australien a bien cru revivre une scène d’horreur digne des « Dents de la mer » en étant attaqué par un requin. Récit.

Faire trempette dans l’océan en gardant à l’esprit que l’on peut y croiser des requins fait partie du quotidien de certains Australiens, à commencer par ceux qui vivent sur la Gold Coast.

Située sur la côte est du pays-continent, cette région regorge en effet de prédateurs marins et il n’est pas rare d’y recenser des attaques de requins, parfois mortelles.

Image d'illustration. Crédit photo : Istock

Attaqué par un requin-tigre, il s’en sort miraculeusement, sans une égratignure

Un baigneur a pu le vérifier par lui-même l’été dernier en se faisant une belle frayeur.

Alors qu’il barbotait tranquillement dans les eaux de l’océan au large de Snapper Rocks (spot très prisé des surfeurs en Australie), ce nageur a en effet été surpris par un requin-tigre qui lui a soudainement foncé dessus.

Pris de panique, l’homme a tout de même trouvé la force de nager pour se réfugier le plus rapidement possible sur un bateau où se trouvaient ses amis. L’un d’eux a d'ailleurs immortalisé la scène à l’aide de son téléphone portable (ci-dessous).

Sur les images de cette courte vidéo, on peut ainsi voir le requin avancer vers le nageur qui remonte instantanément sur le bateau, non sans un certain sang-froid. On peut également entendre des cris (sans que l’on sache véritablement qui les pousse), ce qui donne une dimension angoissante à la scène.

La fin de la séquence montre brièvement le visage du miraculé quelque peu hébété. Une absence d’expression qui témoigne de la peur qu’il a dû ressentir sur le moment.

Plus de peur que de mal car l’intéressé s’en sort sans une égratignure.

Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo de cette attaque avortée a fait le tour de la toile et on comprend pourquoi.