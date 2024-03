Phénomène rare : des orques attaquent des cachalots et sont repoussées par... un nuage de diarrhée

Des biologistes ont observé une rare attaque d’orques à l’encontre de cachalots qui s’est soldée par un échec grâce à une tactique défensive étonnante.

Ils ont beau être au sommet de la chaîne alimentaire, les cachalots deviennent parfois la cible d’attaques et ils savent se défendre. Ces superprédateurs sont en effet, à de rares occasions, attaqués par les orques supposées très affamés pour s’en prendre à plus gros qu’elles.

Généralement, les orques visent surtout les cachalots juvéniles ou alors les plus âgés, en identifiant et isolant l’animal le plus faible du troupeau pour le manger. Cependant, les cachalots possèdent un système de défense totalement insolite pour se protéger.

Un spectacle naturel fascinant que des biologistes ont eu la chance d’observer à Bremer Canyon, au large de l’Australie occidentale, à bord du navire d’expédition de Naturaliste Charters. C’est surtout la tactique défensive employée par les cachalots qui a étonné les scientifiques.

Crédit photo : iStock

Un nuage de diarrhée défensive

En effet, ils ont découvert que les cétacés se servaient d’une sorte de “diarrhée défensive” pour faire fuir leurs agresseurs. Ils ont repéré une orque qui s’est mise à prendre de la vitesse et à poursuivre quelque chose. Aussitôt, des dizaines d’orques ont surgi de l’ouest, toutes se dirigeant dans la même direction que le navire.

C’est à ce moment-là qu’une bulle sombre est remontée à la surface, tandis que les passagers du navire pensaient voir du sang. Ils craignaient alors qu’un cachalot ait été tué par une orque mais en réalité, les orques se sont éloignées du groupe de cachalots, qui restaient bien serrés les uns contre les autres : "C'est ce qu'on appelle une rosette, un autre mécanisme défensif qu'ils utilisent lorsqu'ils sont attaqués", explique la biologiste Jennah Tucker, présente sur le navire.

La bulle de sang que pensaient voir les observateurs était en fait un nuage d’excréments ! Une sorte de diarrhée défensive qui est un système de défense utilisé par les cachalots lorsqu’ils se sentent menacés : "Lorsque les animaux défèquent, ils passent leur énorme queue dans leurs crottes pour chasser ou rendre confus les attaquants."

Finalement, les orques ont battu en retraite et sont parties chasser ailleurs, à la recherche d’une proie plus petite et aussi plus facile : "Les cachalots sont considérés comme un superprédateur et, historiquement, on pensait qu'ils étaient quasiment immunisés contre les attaques d'épaulards. C'est en fait assez aventureux pour les orques d'essayer de s'attaquer aux cachalots. Elles jouent dans la cour des grands en faisant cela.", précise Jennah Tucker.