Les images magnifiques de la rencontre entre des jet-skis et une cinquantaine de dauphins

Lundi 22 mai, un moniteur de jet-ski est parti en mer avec cinq jeunes. Dans la baie de la Marina, au large de la Côte d’Azur, ils ont eu une merveilleuse surprise puisqu’un groupe d’une cinquantaine de dauphins s’est joint à eux.

Le matin du lundi 22 mai, Cyril Bochrawna est allé en mer à bord de son jet-ski avec cinq jeunes qui suivaient une formation au bpjeps motonautisme. Le moniteur avait prévu une simulation d’une randonnée dans le cadre de leur apprentissage du métier de moniteur.

Crédit photo : Nice Matin

Alors qu’ils se trouvaient dans la baie de la Marina, au large de la Côte d’Azur, le moniteur et ses élèves ont fait une merveilleuse rencontre puisqu’ils sont tombés nez à nez avec une cinquantaine de dauphins.

“On était à moins d’un mille de la côte quand on est tombés sur eux ! On a alors réduit la vitesse au maximum et ils ont voulu rester avec nous. Je fais du jet-ski dans la baie depuis 6 ans et une expérience comme celle-là, c’était la première fois. C’était magique”, raconte le moniteur Cyril Bochrawna, encore émerveillé.

Ils rencontrent une cinquantaine de dauphins

Le banc de dauphins est resté plusieurs minutes près des jet-skis, tandis que Cyril et ses élèves étaient émerveillés de les voir d’aussi près. Ce moment magique, comme hors du temps, est resté gravé dans leur mémoire.

“Les dauphins étaient très joueurs, on voyait qu’ils cherchaient vraiment l’interaction avec nous, c’était beau à voir, a confié Cyril Bochrawna. Seules les mamans avec leurs bébés étaient plus craintives. Ils étaient une bonne cinquantaine ! Un groupe de cette taille, si proche, c’est rare surtout si tôt dans l’année. On pense que ce sont les eaux froides qui les amènent à se promener si proche de la côte.”

Pendant toute la durée de cette rencontre, Cyril et les jeunes élèves ont pu admirer des bébés dauphins, d’environ 60 centimètres, ce qui est très rare en milieu naturel. Un moment magique qu’ils n’oublieront jamais.