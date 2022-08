Australie : une femme découvre trois bébés marsupiaux blottis dans le panier de son chien

En Australie, une femme a fait une découverte surprenante dans le lit de son chien : trois petits quendas, des marsupiaux, étaient blottis dans le panier.

Emma Jane Kidd est une femme qui vit en Australie et qui est l’heureuse propriétaire de Merlin, son chien. Un soir d’orage, alors qu’elle s’approchait du panier de Merlin situé dans la véranda de sa maison, la jeune femme a aperçu quelque chose d’inhabituel.

Crédit photo : Darling Range Wildlife Shelter

En s’approchant, elle a remarqué trois petits marsupiaux blottis dans le panier de son chien. Les petits animaux étaient effrayés et semblaient profiter de la couverture pour se rassurer en ce soir d’orage.

Des quendas dans le panier du chien

Après avoir observé les intrus de plus près, Emma a remarqué que les animaux étaient des quendas. Aussi connus sous le nom de bandicoots bruns du sud, il s’agit de petits marsupiaux originaires du sud-ouest et du sud de l’Australie. Les trois marsupiaux étaient seuls, ce qui laisse supposer que leur mère s’était enfuie, effrayée par le chien et sa propriétaire.

Crédit photo : Darling Range Wildlife Shelter

Emma a rapidement appelé le Darling Range Wildlife Shelter, une association qui s’occupe de soigner et de réhabiliter la faune australienne. Les membres du refuge se sont déplacés et ont pu récupérer les trois marsupiaux pour les mettre en sécurité. Quand ils sont arrivés, les professionnels ne s’attendaient pas à voir des quendas dans une maison.

« Les quendas vivent généralement dans les cours et les brousses locales. Il n’est pas rare d’en voir si vous habitez dans les collines. Mais ces quendas faisant un nid dans le lit d’un chien et dans la véranda d'une maison sont très inhabituels », a déclaré un représentant du refuge.

Les marsupiaux sont en sécurité

Après avoir recueilli les bébés quendas, le refuge a publié un message sur son compte Facebook, afin de sensibiliser la population australienne et indiquer les gestes à suivre dans une telle situation. Ainsi, si un ou plusieurs quendas élisent domicile dans une maison, il est recommandé d’appeler un professionnel et de ne pas garder l’animal sauvage chez soi.

Crédit photo : Darling Range Wildlife Shelter

Les trois quendas ont été recueillis par le refuge et vont rester dans cet établissement adapté jusqu’à ce qu’ils soient assez grands pour se débrouiller seuls. Quand ils seront prêts, ils seront ensuite relâchés dans la nature.