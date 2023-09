Percuté par une voiture, ce chien se révèle être une espèce hybride unique au monde

Au Brésil, des soigneurs ont récupéré un chien qui a été percuté par une voiture, mais ils ont découvert qu’il ne s’agissait pas d’un simple chien mais d’un “dogxim”, une espèce hybride jamais observée auparavant.

La nature nous réserve souvent de sacrées surprises ! Au Brésil, le personnel soignant d’une clinique vétérinaire est tombé des nues en découvrant une nouvelle espèce hybride en soignant un animal. Percuté par une voiture, l’animal a été amené chez un vétérinaire qui n’arrivait pas à déterminer de quelle espèce il s’agissait.

Le jeune femelle semblait être soit un chien ou un renard ! Pour en avoir le coeur net, des scientifiques universitaires brésiliens ont effectué des tests génétiques approfondis et ont découvert qu’il s’agissait… des deux !

Un animal unique au monde

En effet, l’animal est un “dogxim”, un animal hybride entre chien et renard, né naturellement d’un croisement entre les deux animaux. Sa mère était un renard de la pampa et son père était un chien domestique.

Crédit photo : Animals

Publiée dans la revue Animals, l’étude fait donc état d’un cas unique au monde, possédant une parfaite combinaison de 74 chromosomes du renard et 78 chromosomes du chien. La jeune femelle possède un mélange des caractéristiques physiques du chien et du renard : de grandes oreilles pointues, une fourrure épaisse et rêche et un museau long et fin.

En ce qui concerne son caractère, le chien-renard se méfiait beaucoup des humains mais restait amicale et se laissait caresser. Elle aboyait comme un chien et s’amusait avec des jouets à sa disposition. Cependant, le dogxim bougeait comme un renard et ne voulait se nourrir que de rongeurs vivants.