« C'est du jamais-vu » : pourquoi de plus en plus de particuliers achètent des poules pondeuses ?

Depuis le début de l’année, des éleveurs constatent que de plus en plus de particuliers achètent des poules pondeuses pour diverses raisons, dont une en particulier.

Jusqu’à 300 poules vendues par semaine

Les Français sont de plus en plus nombreux à acheter des poules pondeuses. Un constat qu’a remarqué Nathalie Duval, éleveuse à Neubourg, dans l'Eure. « Ce qui est beaucoup demandé cette année, ce sont les poules qui font des œufs de couleur : à Pâques, c'est très important », explique-t-elle au micro de France info.

Cela dit, ce n’est pas que pour Pâques que les acheteurs se précipitent sur les poules. Ce qu’ils recherchent en premier, ce sont des poules pondeuses. Cela, dans le but de pallier la pénurie d'œufs dans certains magasins. Selon, Nathalie Duval, elle vend entre 200 et 300 poules pondeuses par semaine. « C'est du jamais-vu. En quasiment 30 ans, je n'ai jamais eu autant de demandes de poules pondeuses que cette année. »

La folie des poules pondeuses chez les particuliers, économies assurées

Nathalie Duval. Crédit photo : France info

Une poule peut pondre en moyenne un œuf par jour selon sa race et la saison. Benjamin, un habitué des lieux, sait exactement ce qu’il veut : « Les Marans pondent des œufs rouges, la Loghan pond beaucoup d'œufs… » C’est la garantie d’avoir une dizaine d'œufs par jour pour lui. Et le voilà qui repart ainsi de l’élevage de Nathalie Duval avec cinq nouvelles poules. Il pourra en profiter et faire profiter ses proches qui peinent à s’approvisionner en oeufs en grande surface.

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C’est la même chose pour Lise, amatrice de pâtisserie et de cuisine maison, qui a besoin de beaucoup d'œufs. Son problème est désormais résolu grâce aux poules de l’éleveuse. C’est aussi par amour et respect de l’animal qu’elle et son mari se sont tournés vers des poules pondeuses plutôt que vers « les œufs de poules en batterie enfermées tout le temps. »

Crédit photo : photocheaper/ iStock

Par ailleurs, posséder des poules pondeuses à la maison pour les particuliers permet de faire des économies. Les dépenses pour les poules (14 euros pièce), le poulailler et les graines sont vite rentabilisées, ajoute France info. Cela permet également de diminuer sa facture poubelle, comme pour Mathilde dont la commune fait payer au poids. Avec des poules, c’est l’assurance d’être débarrassé des restes de fruits et légumes que dévoreront ces oiseaux domestiques.

Si vous souhaitez franchir le pas et acheter une poule, Nathalie Duval recommande d’en prendre deux pour éviter qu’elles ne s’ennuient. Puis, de leur fournir un petit abri, de l’eau propre et une bonne alimentation. Rappelons que comme les chats et les chiens, les poules restent des animaux qui nécessitent de l'entretien et une présence régulière. Réfléchissez-y donc avant de vous décider.