« Je ne pensais pas vivre ça un jour » : deux amis pêchent un silure gigantesque dans la Vilaine

Un jeune breton était parti pêcher avec l’un de ses amis lorsqu’ils ont sorti de l’eau un poisson géant au petit matin.

Dimanche 1er octobre, Jean-Baptiste Le large, 21 ans, s’est levé aux aurores pour aller pêcher. Avec l’un de ses amis, ils se sont rendus sur un spot situé le long de la Vilaine, en Ille-et-Vilaine.

Mais voilà déjà plusieurs heures que les amis attendaient une prise, en vain. Le jeune breton a alors décidé de piquer un petit somme dans sa voiture, lorsqu’il a été réveillé par l’avertisseur sonore de sa canne à pêche, renseigne le quotidien Le Télégramme.

La prise de Jean-Baptiste ne semblait pas être un simple petit poisson. « C’était la panique. J’ai sauté dans l’eau sans combinaison de pêche pour récupérer ma canne et j’ai combattu comme jamais. Vu comment c’était sportif, je me suis douté que ça devait être une énorme prise », a relaté le jeune homme.

Un silure de 2 mètres 38 et 90 kilos pêché dans la Vilaine

Crédit photo : abadonian/ iStock

Durant 45 minutes, les deux amis se sont battus avec acharnement pour faire remonter cette prise. Et au moment où ils sont parvenus à remonter leur proie, ils n’en ont pas cru leurs yeux. « Quand on a vu la taille de ce monstre, on s’est dit que c’était un truc de fou. On l’a mesuré et pesé, c’était un silure de 2m38 et 90 kilos ! Je n’avais jamais entendu parler d’un aussi gros spécimen dans la Vilaine », a confié le Breton.

Sur les photos partagées par Jean-Baptiste, on peut en effet constater la taille impressionnante du silure. Les deux amis ont pris le temps de peser et de mesurer l’animal avant de faire quelques photos de leur prise. Puis, comme à leur habitude, les deux pêcheurs ont rendu sa liberté au silure.

« C'était de belles émotions. J’ai appris à pêcher avec mon papy il y a 17 ans et je ne pensais pas vivre ça un jour », a reconnu Jean-Baptiste.