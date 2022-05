Un très rare poisson-dragon filmé par des scientifiques dans les profondeurs en Californie

Il est à peine perceptible, pourtant il s’agit bien d’un poisson. Sous ses airs de missile, ce poisson-dragon est une espèce extrêmement rare des profondeurs que les scientifiques ont eu la chance de filmer en vidéo.

Crédit : MBARI

Fin et long de 16,5 centimètres, le Bathophilus flemingi est un poisson fascinant et pour le moins discret. En effet, selon les chercheurs du célèbre Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) à l’origine de cette rare trouvaille, cette espèce de poisson-dragon n’a été vue… que quatre fois en trente ans de recherche et 27 600 heures de vidéo.

Malgré tout, la chance a souri pour l’équipe de chercheurs à bord d’un navire de recherche. C’est au niveau de Moss Landing, dans la baie de Monterey, en Californie, que les chercheurs ont filmé le poisson-dragon, à 300 mètres de profondeur.

Crédit : MBARI

Les images, disponibles sur la chaîne Youtube du MBARI, sont remarquables. On peut y voir le poisson-dragon nager vers les profondeurs de façon très élégante. Ce qui frappe, avant même sa forme de torpille, c’est surtout sa sublime couleur bronze.

Un poisson qui vit dans les eaux profondes

Poisson des abysses. Crédit : Karen Osborn Smithsonian National Museum of Natural History

« Ce sont des animaux tout simplement incroyables, et une partie de ce qui est attrayant est ce motif de couleur », concède Bruce Robison, scientifique au MBARI, à Science Alert. Cette couleur, qui tranche avec celle des autres espèces d’eaux profondes, plus sombres, est vitale pour la chasse et le camouflage.

La profondeur à laquelle les scientifiques ont trouvé le poisson-dragon s’appelle la zone crépusculaire. C’est une zone extrêmement sombre qui débute là où seulement 1% de la lumière passe. Cette zone crépusculaire s’étend jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de lumière.

C’est notamment pour cela que certains poissons abyssaux sont si sombres, devenant invisibles pour leurs proies (voir photo ci-dessus). Concernant la couleur bronze du Bathophilus flemingi, c’est parce qu’elle absorbe la couleur bleue qui atteint les océans jusqu’à cette profondeur, rappelle le site Geo. « Quand nous braquons nos lumières blanches dessus, c'est tout simplement magnifique », reconnaît Bruce Robison.

Un poisson-dragon en bronze au filament bioluminescent

Crédit : MBARI

Ce surprenant poisson vit dans les profondeurs de l’océan, explique le MBARI. C’est pour cela qu’il est si rare d’en croiser un. Par ailleurs, le Bathophilus flemingi n’a pas d’écailles et a la peau lisse. Il possède aussi un filament bioluminescent qui part de son menton (comme on peut le voir sur la photo du MBARI) et qui lui sert à attirer ses proies. Excellent nageur, le poisson-dragon est capable de rester immobile pendant longtemps pour attendre puis atteindre la proie idéale.

« Ces filaments [au niveau des nageoires, ndlr] en forme d'ailes peuvent détecter des vibrations dans l'eau, alertant les poissons-dragons lorsque des prédateurs ou des proies approchent. Ils assurent probablement aussi la stabilité et empêchent le poisson de couler pendant qu'il attend de la nourriture », explique le MBARI sur Youtube.

Le moment opportun arrivé, le poisson-dragon ouvre sa grande mâchoire pour dévorer sa proie.

« Les chercheurs de MBARI ont observé quelques poissons-dragons différents dans les profondeurs de la baie de Monterey, mais celui-ci est le plus rare que nous ayons rencontré », ont-ils indiqué dans leur communiqué.