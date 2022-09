305 chiens sauvés d'un réseau de combats clandestins, ils étaient enchaînés, sans eau ni nourriture et dans un état inquiétant

En Caroline du Sud, les autorités locales et la Humane Society sont intervenues pour démanteler un réseau de combats de chiens. 305 animaux ont été sauvés.

En Caroline du Sud, une opération d’infiltration dans plusieurs comtés du pays a eu lieu, menée par la Humane Society et les autorités locales. L’opération avait pour but de démanteler un réseau de combats de chiens. Selon le ministère de la Justice, il s’agirait du plus grand démantèlement jamais effectué dans le pays.

Crédit photo : Humane Society

« Une équipe conjointe de plus de 60 procureurs fédéraux et agents des forces de l’ordre de l’État a exécuté près de deux douzaines de mandats pour diverses propriétés dans la région des Midlands, dans ce qui est considéré comme le plus grand démantèlement d’une opération de combat de chiens de l’histoire de la Caroline du Sud », selon les autorités de Caroline du Sud.

305 chiens ont été secourus

Lors de cette intervention, la Humane Society a réussi à sauver 305 chiens destinés à participer à des combats. Parmi eux, 275 chiens s’étaient déjà battus. Pendant le sauvetage, la Humane Society a aidé les autorités locales à manipuler et abriter les chiens. Selon l’organisation américaine, de nombreux chiens étaient dans un état de santé inquiétant car ils étaient très maigres.

Les chiens ont été retrouvés enchaînés dans des cages ou à l’extérieur, sans eau ni nourriture. Nombreux d’entre eux avaient des cicatrices et des plaies ouvertes qui devaient être soignées immédiatement.

Les combats de chiens peuvent être très dangereux, voire mortels pour les animaux, et peuvent leur provoquer des blessures graves comme des ecchymoses, des fractures et des perforations profondes. Les chiens peuvent mourir en perdant trop de sang, par épuisement ou suite à une infection.

20 personnes ont été arrêtées

En plus d’avoir réussi à sauver 305 chiens, les autorités ont arrêté plus de 20 personnes qui ont été accusées de cruauté animale. En Caroline du Sud, posséder des chiens et les utiliser lors de combats est un crime passible de cinq ans de prison, en vertu de la loi sur la protection des animaux.

« Forcer les chiens à se battre, souvent jusqu’à la mort, pour le plaisir des autres n’est pas seulement un crime fédéral, c’est aussi cruel et sadique. C’est vraiment pénible de tomber sur des chiens gravement blessés, que l’on a laissé enchaînés à des arbres ou laissés languir dans un enclos au lieu de leur donner des soins dont ils ont désespérément besoin », a affirmé le procureur américain Adair F.

Lors de ce grand démantèlement, les autorités ont donc sauvé 305 chiens, arrêté 20 personnes, récupéré 30 armes à feu ainsi que 40 000 dollars en espèces.