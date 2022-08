Australie : alors que sa maîtresse est absente, ce chat se retrouve pris au piège par un incendie

En Australie, un chat a réussi à sortir vivant d’un incendie très violent. Les pompiers parlent de miracle. Récit d'une histoire adorable.

Tout commence le 25 juillet dernier à Glen Forrest en Australie. Alors qu’une femme à la retraite est sortie faire ses courses, un incendie s’est déclaré dans sa maison. Très rapidement, un voisin du quartier a appelé les pompiers, comme le précise le média Woopets.



Crédit : Woopets

Un chat miraculé échappe aux flammes

Quelques minutes plus tard, les pompiers étaient sur place pour éteindre l’incendie. Malheureusement, les flammes étaient trop intenses pour réussir à sauver la maison. Autre problème et pas des moindres : le chat, qui vivait à l’intérieur avec la propriétaire des lieux.Mais que tout le monde se rassure. Une fois le feu arrêté, la retraitée à eu la bonne surprise de retrouver son animal de compagnie (presque) en parfaite santé. Choqué et prostré, le chat a été retrouvé avec quelques brûlures mais il était en vie !



Crédit : Unsplash

Bien entendu, l’animal a été emmené d’urgence chez le vétérinaire et a subi des soins afin d’évacuer la fumée de son corps. En attendant de retrouver un toît, la propriétaire et son chat ont été logés par la famille. Tout est bien qui finit bien donc !



Crédit : Woopets