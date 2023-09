Cet expert alerte sur ce qu'il ne faut jamais donner à son chien en cas de canicule

Adam Spivey, un maître-chien, alerte les propriétaires d’animaux domestiques sur une pratique à proscrire pour les soulager face à la canicule.

Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. Un constat que Passi ne reniera ! Face à ces fortes chaleurs, l'hydratation reste la meilleure des solutions, et surtout en ce qui concerne nos boules de poils.

Si nous nous faisons plaisir avec des rafraîchissements sucrés, comme les glaces, il vaut mieux éviter de partager ce plaisir avec nos chiens et chats. En effet, Adam Spivey, un maître-chien américain, alarme l’opinion sur cette mauvaise habitude.

Sur ses réseaux sociaux, il explique : “Des glaçons, des glaces, de l’eau glacée… Tout cela est dangereux pour votre chien s’il souffre de la canicule”. Seul mettre des glaçons dans le bol d’eau de votre chien est conseillé.

Le chien très vulnérable aux fortes chaleurs

En termes d’activité, il déconseille aussi de promener son chien à l’extérieur en cas de canicule, parce qu’ils sont vulnérables à l’insolation.

Des révélations qui ont surpris certains internautes, notamment ceux qui avaient pris l'habitude de donner des glaçons directement à manger à leur chien. D’autres confirment que la balade sous forte chaleur peut être fatale à nos chiens. Il faut soit les promener tôt le matin, ou en soirée, lorsque la température est plus fraîche.

Crédit photo : iStock

Et en cas de promenade, il faut toujours prendre de l’eau fraîche avec vous. Si votre chien souffre d’insolation, il existe plusieurs signes précurseurs comme l’halètement intense, les problèmes respiratoires, la confusion et une démarche hésitante.

Si vous voyez votre chien en souffrance sous cette forte chaleur, il faut immédiatement appeler un vétérinaire. Également, si votre chien passe d’un état de chaleur à un refroidissement express, il pourrait aussi en souffrir.