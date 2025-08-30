Cet adorable chien a un cou incroyablement long, tellement qu'il est une star sur internet

Certains chiens peuvent être très grands et avoir de longues queues, de longs museaux ou encore de grands cous. C’est le cas de ce chien, devenu une star des réseaux sociaux.

Les chiens sont des animaux adorables, et ce n’est pas pour rien s’ils sont devenus les meilleurs amis des hommes. Si certains ont une très forte personnalité, d’autres se distinguent par leur apparence. C’est le cas d’un chien pas comme les autres, devenu une star sur les réseaux sociaux.

Crédit photo : @esperborzoi

Ce chien n’est autre qu’un Barzoï, une race réputée pour être très grande. La taille de ces chiens varie entre 68 et 85 centimètres au garrot. Ils peuvent avoir de grands membres comme un long nez, comme c’est le cas de cette chienne dont le museau fait 30 centimètres. Dans certains cas, les Barzoïs peuvent avoir un long cou et ressembler à une girafe, comme cet autre chien qui, avec son long cou et ses tâches, ressemble comme deux gouttes d’eau à l’animal africain.

Crédit photo : @esperborzoi

Un chien au long cou

Et ça, le propriétaire de ce chien l’a bien compris. Sur son compte Instagram, il aime se moquer gentiment de la taille du cou de son chien, qui semble pouvoir s’allonger s’il est intrigué par quelque chose ou quand il se repose. Pour accentuer la situation, le propriétaire du chien n’hésite pas à publier des montages et des images trafiquées de son animal, avec un cou toujours plus grand.

Crédit photo : @esperborzoi

Ces images font mourir de rire les internautes, qui adorent voir l’apparence de ce chien pas comme les autres. Au total, ce compte Instagram est suivi par plus de 701 000 abonnés, ce qui fait de ce chien une vraie star des réseaux sociaux !