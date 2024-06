Cet animal est le seul mammifère au monde capable de voler

Il existe de nombreuses espèces animales sur Terre mais l’une d’elle est particulièrement impressionnante : il s’agit du seul mammifère au monde capable de voler. On vous en dit plus.

Les espèces animales qui peuplent notre planète ont toutes des caractéristiques qui leur sont propres. Certaines pondent des oeufs, d’autres vivent dans l’eau, certaines sont des invertébrés… On retrouve aussi les animaux capables de voler, comme les oiseaux, ainsi que les mammifères.

Les mammifères sont des animaux vertébrés et vivipares. Ils se distinguent des autres espèces car ils ont des glandes mammiares qui produisent du lait pour l’allaitement, un système nerveux développé, des poils sur le corps ainsi que des dents et des mâchoires adaptées à la mastication. Il existe également un mammifère capable de voler.

Crédit photo : iStock

Le seul mammifère volant

Il s’agit du renard volant des Philippines, l’une des plus grandes espèces de chauves-souris au monde. Comme son nom l’indique, cet animal est originaire des Philippines. Ils possèdent des dimensions impressionnantes car bien que son corps ne mesure que 50 centimètres, son envergure peut atteindre 1,50 mètre. Cet animal est reconnaissable par son pelage foncé et sa tête jaune orangée. Il vit principalement dans les mangroves, les forêts de bambou et les marécages.

Crédit photo : iStock

Le renard volant est le seul mammifère capable de voler. Pour cela, il peut compter sur ses ailes formées par une membrane de la peau qui s’étire entre son corps, ses membres et les doigts de ses mains. Il peut également se servir de ses ailes pour dormir et se protéger de la pluie et du froid. Comme de nombreuses autres espèces animales, le renard volant doit être protégé car il est en voie d’exinction, menacé par le braconnage et la destruction de son habitat naturel.