Cet animal surprenant, que l'on connaît tous, a 3 coeurs et 9 cerveaux

Les profondeurs marines

Au fond de la mer vit un animal pour le moins curieux. Très agile et intelligent, il possède 3 coeurs et 9 cerveaux, ce qui lui permet de s’adapter à toutes les situations.

Des créatures étonnantes vivent dans les fonds marins. C’est par exemple le cas de cette espèce prédatrice récemment découverte par des scientifiques, qui vit à 8 000 mètres de profondeur. Mais parmi les créatures marines, il en existe une connue de tous : la pieuvre.

Une pieuvreCrédit photo : iStock

Ce mollusque marin est particulièrement surprenant, puisqu’il possède 3 coeurs et 9 cerveaux. En effet, la pieuvre a un coeur artériel et deux coeurs branchiaux, qui lui permettent de vivre dans les profondeurs de la mer sans manquer d’oxygène. Comme l’explique Le Figaro, les deux coeurs branchiaux pompent le sang vers les branchies pour oxygéner l’ensemble du corps. Ce sang oxygéné est ensuite distribué grâce au troisième coeur.

Un animal très intelligent

En plus de cela, la pieuvre possède 9 cerveaux qui lui permettent de bouger ses tentacules. Le cerveau principal est situé dans la tête de l’animal, où l’on trouve un tiers de ses neurones, selon Futura Sciences. Chaque tentacule possède ensuite un mini-cerveau, ce qui permet à la pieuvre de contrôler chaque membre de manière indépendante.

Une pieuvreCrédit photo : iStock

Ainsi, la pieuvre peut facilement se mouvoir, est très agile et peut gérer plusieurs choses en même temps. Pour cette raison, il s’agit de l’espèce qui pourrait dominer la planète sur l’Humanité venait à s’éteindre, selon un scientifique.

Une espèce pas comme les autres

Grâce à cette anatomie incroyable, la pieuvre a réussi à s’adapter aux changements terrestres durant des millions d’années. Cet animal est très intelligent et sensible, comme l’a démontré le documentaire oscarisé “La Sagesse de la pieuvre”, qui retrace l’émouvante relation entre un homme et une pieuvre.

Vous en savez désormais plus sur cette espèce étonnante qui vit dans les profondeurs marines !

Source : Futura Sciences
