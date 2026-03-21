Une femelle singe en danger critique d'extinction devient mère pour la première fois

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Masaya, une guenon en voie de disparition, et son nouveau-né

Une femelle singe en danger critique d’extinction a accueilli son tout premier bébé au zoo de Chester. Une naissance porteuse d’espoir pour cette espèce menacée.

Carnet rose au zoo de Chester, situé dans le nord-ouest de l’Angleterre, au Royaume-Uni.

Masaya, une femelle cercopithèque de Roloway de 15 ans, est devenue mère pour la première fois. Une excellente nouvelle pour cette espèce de singes en danger critique d’extinction.

La femelle singe met bas un an après une opération chirurgicale

Selon un communiqué de presse publié par le zoo britannique le mercredi 18 mars, la nouvelle maman a donné naissance moins d’un an après avoir subi une chirurgie complexe qui a permis de sauver son pied d’une amputation.

Comme le précise le magazine américain People, l’intervention a eu lieu durant l’été 2025 et visait à retirer une masse de la taille d’une balle de golfe sur le membre inférieur de Masaya.

Masaya, la guenon roloway, pendant son opérationCrédit Photo : Chester Zoo

Avant l’opération, le primate se trouvait dans un état de santé préoccupant, malgré plusieurs années de tests et de traitements.

Les vétérinaires du parc animalier se sont associés à des spécialistes du University of Liverpool Small Animal Teaching Hospital pour soigner la guenon. Grâce à cette prise en charge, tous ses orteils ont été sauvés, sauf un.

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Une naissance importante pour cette espèce en danger

Aujourd’hui, Masaya a accueilli un bébé nommé Lagertha, un événement jugé crucial par les experts pour assurer la survie de ces singes.

« Le fait que le pied de Masaya se soit si bien rétabli est un énorme soulagement. Si elle avait dû être amputée, nous aurions été confrontés à de réelles interrogations sur sa capacité à s’occuper de ses petits et à poursuivre ses comportements habituels », a ajouté le zoo dans son communiqué.

La récupération de la femelle était importante non seulement pour son bien-être, mais aussi pour les efforts de conservation.

Masaya est en bonne voie de se rétablir au zoo de ChesterCrédit Photo : Chester Zoo

Selon l’International Union for Conservation of Nature, moins de 2 000 cercopithèques de Roloway vivent à l’état sauvage, principalement au Ghana et en Côte d’Ivoire, où les populations sont menacées par la perte de leur habitat et le braconnage.

Le Chester Zoo est l’un des deux seuls sites au Royaume-Uni à accueillir ces primates. Masaya y est considérée comme une femelle reproductrice clé dans le cadre du programme européen de conservation.

Deux cercopithèques de RolowayCrédit Photo : iStock

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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