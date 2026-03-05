Après avoir été maltraité, le petit singe Punch a délaissé sa peluche et s'est fait des amis

Par |

Le singe Punch

Devenu viral avec sa peluche, le singe Punch est désormais une curiosité pour les visiteurs du zoo d’Ichickawa City, au Japon. Ces derniers jours, le petit primate semble avoir modifié son comportement, se rapprochant de ses congénères.

Il avait suscité l’émoi sur les réseaux sociaux. Punch, un petit singe né l’été dernier, avait été filmé avec une peluche auprès de laquelle il s’était réfugié après avoir été attaqué par un adulte. Depuis, l’histoire de Punch a montré une certaine réalité de la vie sociale parmi les espèces du règne animal : celle de l’exclusion, souvent violente.

Pour comprendre l’émotion qu’a suscité Punch, il faut revenir à ses premiers jours. Le 26 juillet 2025, alors qu’une vague de chaleur étouffante frappait Tokyo, les conditions étaient devenues particulièrement éprouvantes dans l’enclos des macaques. Sous l’effet du stress thermique, la mère de Punch avait fini par rejeter son petit afin de préserver ses propres forces.

Le bébé macaque avait alors été pris en charge par un soigneur, qui avait décidé de lui confier une peluche d’orang-outan. L’idée était simple : lui offrir une présence rassurante tout en évitant qu’il ne développe une dépendance excessive envers les humains.

Mais lorsque Punch avait été réintroduit dans le groupe, la cohabitation s'était avérée compliquée. En effet, les autres macaques l'ignoraient, allant parfois jusqu'à s'en prendre à lui comme l’ont montré les images virales.

Le petit singe PunchCrédit photo : Instagram / joshuamellin

Des images rassurantes

Beaucoup s’inquiétaient pour l’avenir de Punch mais bien heureusement, les récentes images publiées par la page Instagram d'un photographe animalier au zoo d’Ichikawa City nous offrent un nouvel espoir d’un meilleur avenir pour Punch au sein de sa communauté.

La suite après cette vidéo

Le petit singe PunchCrédit photo : Instagram / joshuamellin

Sur les photographies, on peut l’observer sans sa peluche et avoir ses premières interactions avec les autres macaques. Les soigneurs observent désormais un changement très net.

« Nous voyons plus souvent Punch sans sa peluche qu’avec. C’est exactement ce que nous espérions. Notre objectif a toujours été qu’il s’intègre pleinement au groupe. »

À terme, Punch devrait simplement devenir un macaque parmi les autres. Et c’est précisément ce que les soigneurs cherchent à obtenir, rapporte l'agence Associated Press.

Le petit singe PunchCrédit photo : Instagram / joshuamellin

Les progrès du jeune primate sont visibles au quotidien. Punch passe désormais davantage de temps à jouer avec ses congénères et commence à adopter les comportements typiques du groupe.

Les soigneurs ont également noté des évolutions lors des repas. Là où il avait tendance à chercher la présence humaine, Punch semble aujourd’hui beaucoup plus autonome.

Le petit singe PunchCrédit photo : Instagram / joshuamellin

Quant aux rumeurs sur les réseaux sociaux annonçant que sa peluche allait lui être retirée car elle l'empêcherait de nouer des liens avec ses congénères, rien n'a été confirmé par le zoo. Il semblerait d'ailleurs qu'elles soient fausses, Punch ayant réussi à nouer des liens, malgré la présence de son jouet.

Suivez nous sur Google News
Singe Peluche Zoo

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Capture d'écran X
Des ados provoquent un bonobo au zoo, fou de rage, il casse la vitre de son enclos
Capture d'écran montrant le bébé singe se blottir contre sa peluche
Un bébé singe abandonné par sa mère se blottit contre une peluche orang-outan et fait fondre les internautes
Un chacal dans la nature
Un zoo indien accusé d’avoir brûlé vif un chacal s’étant échappé de son enclos
Kiko, la girafe
« Une perte déchirante » : une girafe en voie de disparition meurt coincée dans la porte de son enclos
Capture d'écran montrant l'opération du sauvetage du lamantin
Un lamantin avec un poumon perforé a été secouru dans le canal du jardin d'un couple