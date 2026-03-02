Des ados provoquent un bonobo au zoo, fou de rage, il casse la vitre de son enclos

Dans un zoo américain, un singe s’est jeté contre la vitre de son enclos après avoir été provoqué par un groupe d’adolescents.

Jeudi 26 février, une scène inhabituelle s’est produite au Zoo de Memphis, dans le Tennessee, aux États-Unis.

Mobali, un bonobo mâle, a adopté un comportement agressif face aux visiteurs. Il s’est violemment jeté contre la vitre de son enclos, causant une importante fissure, rapporte le HuffPost.

Le primate aurait réagi de la sorte après avoir été provoqué par plusieurs adolescents.

Des comportement perturbateurs

Cet incident choquant a été filmé puis diffusé sur les réseaux sociaux par le média NBC News. Sur ces images, on entend les garçons rire et se moquer du singe, qui se rue brusquement vers eux avant de percuter la paroi de sécurité.

The February 26, 2026 incident at the Memphis Zoo, in which Mobali, a male bonobo born at the zoo in 2013, shattered the interior pane of a reinforced viewing window after being taunted by visitors.



This highlights the direct impact of human behavior on captive animal welfare,… pic.twitter.com/gO9nHF2Bmd — carbon (@crbn100x) February 28, 2026

Selon le parc animalier, aucun blessé n’est à déplorer parmi visiteurs. Même constat pour Mobali, qui s’en est sorti sans hématome malgré son accès de rage. Les dégâts matériels, eux, restent superficiels.

Dans un communiqué, le zoo américain a fustigé les « comportements perturbateurs » des adolescents, accusés d’avoir causé bien plus que de simples dommages matériels.

« Ils ont des conséquences importantes sur la routine quotidienne et le bien-être des animaux, c’est pourquoi il est essentiel d’adopter un comportement respectueux », a indiqué l’établissement.

Crédit Photo : Action News 5

De son côté, Melissa Peterson, conservatrice adjointe en charge des primates au zoo de Memphis, assure que les jeunes gens ont délibérément provoqué une réaction des bonobos.

La spécialiste précise que, tout comme les humains, ces animaux ressentent stress, frustration et colère lorsqu’on cherche à les provoquer.

« C’est leur habitat et nous devons absolument témoigner le plus grand respect possible », a-t-elle ajouté.

Crédit Photo : iStock

Les adolescents réagissent

Les adolescents pointés du doigt pour avoir provoqué la colère de Mobali ont réagi aux reproches du zoo. Josiah Long, l’un des jeunes du groupe, assure qu’il n’avait aucune intention d’être irrespectueux.

« Nous avons tapé un peu sur notre poitrine, sans vraiment nous attendre à quoi que ce soit. Nous avons vu l’un d’entre eux commencer à s’approcher de nous et je me suis dit : “Oh mon Dieu, cette chose vient droit sur nous” », a-t-il expliqué auprès de la chaîne locale Action News 5.

Avant d’ajouter :

« On était sous le choc, alors notre première réaction a été de rire, parce que c'était une expérience complètement folle ».

Crédit Photo : Action News 5

Ses amis et lui avaient fait le voyage depuis le Missouri pour une excursion d’une journée à Memphis. Selon ses dires, la bande a immédiatement alerté le personnel du zoo après l’incident.