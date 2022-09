En larmes, cette grand-mère de 84 ans appelle à l'aide pour retrouver son chien perdu depuis 3 jours

Sans nouvelle de son chien, disparu depuis trois jours, cette femme de 84 ans est désemparée. Dans une vidéo, elle appelle à l’aide pour retrouver son seul compagnon de vie.

Crédit : Paola Pombo/ Facebook

À voir aussi

Lourdes Erazo, 84 ans, vit seule à Cali, dans le département de la Valle del Cauca, en Colombie. Depuis trois jours, Lourdes ne va pas très bien. Elle est triste parce qu’elle a perdu son chien Palomo.

Ce canidé blanc aux taches marrons s’est enfui de la maison il y trois jours et Lourdes tente désespérément de le retrouver. Cependant, la propriétaire perd espoir. Et depuis la disparition de Palomo, Lourdes est plongée dans une tristesse et ne se nourrit plus.

« Aidez-moi à chercher Palomo. Il est comme mon fils »

Crédit : anamejia18/ iStock



Pour retrouver son chien, Lourdes a lancé un appel à l’aide dans une vidéo publiée sur Facebook. Aidée par une habitante, Paola Pombo, Lourdes se confie : « S’il vous plaît, mes belles personnes, aidez-moi à chercher Palomo. Il est comme mon fils, il est blanc et a une petite tache marron sur la patte et ses oreilles sont aussi marrons. Aidez-moi à le trouver, je le cherche désespérément », lance-t-elle en pleurs.

La vidéo a ensuite été relayée sur Youtube et un peu partout sur internet. Il faut dire que le cas de Lourdes Erazo inquiète ses voisins et amis. En ne se nourrissant pas, Lourdes met sérieusement sa vie en danger. Ses proches se sont ainsi mobilisés pour étendre plus largement l’appel de Lourdes.

« C’est un crève-cœur pour moi. Au peuple de Cali, je vous demande de m’aider dans la recherche de Palomo. Il s’est perdu dans le quartier de Desepaz. Mamie Lourdes n’a pas mangé depuis 3 jours. Ce n’est rien d’autre que des pleurs et des cris. Je demande aux journaux locaux de Cali de m’aider », interpelle Paola Pombo en description de la vidéo.

Paola Pombo s’est dit très inquiète pour Lourdes. Pour le média local, Tu Barco, la jeune femme raconte, « c’est très triste ce qui arrive à Lourdes, tout d’abord parce qu’à son âge avancé, elle vit seule ; sa seule compagnie était donc son petit chien ».

Les recherches se poursuivent pour retrouver Palomo.

Crédit : Paola Pombo/ Facebook