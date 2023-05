Découvert dans un colis transporté de Chine jusqu'au Canada, ce chat est un survivant miraculé

À Richmond, au Canada, un chat a été découvert dans un colis provenant de Chine. Il a miraculeusement survécu à son voyage mais a sûrement épuisé l’une de ses neuf vies.

C’est une triste trouvaille qu'ont fait les employés de l’aéroport du service de courrier international à Richmond. Selon le Canada Border Services Agency (CBSA), le chat a été repéré par un trou percé dans le colis : “Quand les officiers ont regardé dans la boîte, ils ont vu une paire d’yeux cligner en train de les fixer” explique Binder Kooner, chef des opérations de CBSA auprès du média CTV.

Crédit photo : medical.spca.bc.ca

Nul ne sait si le chat était véritablement le colis où s’il s’est malencontreusement glissé dans le colis. Baptisé affectueusement “Precious Cargo” (“cargaison précieuse”, ndlr), le chat était trop timide pour manger et pour s’hydrater.

Le chat a alors été emmené dans une clinique vétérinaire avant d’être installé dans un refuge. Visiblement apeuré mais en bonne santé, il semble prêt à être adopté après une semaine de réadaptation, selon l’association British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals (BC SPCA).

Crédit photo : medical.spca.bc.ca

Le chat a pu se glisser dans le carton par inadvertance

Selon Krista Shaw, manager du BC SPCA de Richmond, le chat aurait pu monter dans l’avion lors d’une escale entre la Chine et le Canada. Seulement voilà, impossible de savoir combien de temps il est resté dans ce colis. Quand on connaît l'appétence des chats pour les boîtes en carton, on peut s’imaginer que Precious Cargo s’y est introduit naturellement.

Crédit photo : medical.spca.bc.ca

Aujourd’hui, le chat a été récupéré par une maman d’accueil qui envisage de l’adopter : “La maman d’accueil me dit que le chat commence à manger et boire un peu plus, et se sent de plus en plus confortable auprès d’elle et dans sa maison”, explique Krista Shaw.

On peut donc se rassurer pour Precious Cargo qui semble peu à peu s’acclimater à sa nouvelle vie après une telle péripétie.