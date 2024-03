En Thaïlande, ils découvrent une nouvelle espèce terrifiante de chimère “requin-fantôme”

En Thaïlande, une équipe de chercheurs a fait la découverte d’une nouvelle espèce d’une chimère appelée “requin fantôme” à cause de ses gros yeux terrifiants.

Les océans regorgent encore de beaucoup de mystères ! À tel point que nous sommes constamment en train de découvrir des nouvelles espèces de poissons venues des fonds marins. En effet, on estime qu’il existe potentiellement des dizaines de millions d’espèces animales marines qui n’ont toujours pas été découvertes !

Forcément, à chaque découverte sa surprise et son effroi à l’image de cette créature mystérieuse repérée au large des côtes thaïlandaises. Une équipe de chercheurs a mis la main sur une Chimarae supapae, une nouvelle espèce chimère surnommée affectueusement “requin fantôme”.

Crédit photo : iStock

Avec sa tête impressionnante et ses grands yeux irisés, la chimère fait autant peur à voir qu’elle fascine. Les chercheurs ont publié un article dans la revue Raffles Bulletin of Zoology pour étayer leur découverte, réalisée en 2018 lors d’un projet d’étude en haute mer.

La chimère, l’une des lignées de poissons les plus anciennes

Le spécimen qu’ils ont récupéré serait un mâle immature. Il a été repêché lors d’un chalutage de fond dans la mer d’Andaman, située au nord-est de l’océan Indien. Le chalutage pouvait aller jusqu’à 775 mètres de profondeur sous la surface.

Crédit photo : Capture d'écran Google Maps

La chimère “requin fantôme” mesure environ 50 centimètres et possède des caractéristiques uniques par rapport aux autres chimères comme ses grands yeux verts et sa peau brun foncé sans motif visible. Le poisson appartient à l’ordre ancien des Chimaeriformes, un ordre duquel sont issus aussi les raies et les requins.

Les chimères constituent l’une des lignées de poissons les plus anciennes. Leur étude sert donc à comprendre l'évolution de la vie sous-marine, en remontant jusqu’à 300 à 400 millions d’années. Avec un tel spécimen sous la main, nul doute que la science s’évertuera à révéler quelques mystères des fonds marins.