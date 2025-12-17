Un « chat-ours » attaque ses soigneurs qui finissent à... l'hôpital

La semaine dernière, un incident a eu lieu dans un zoo américain. Un animal exotique a envoyé deux soigneurs à l’hôpital.

Plus grand représentant de la famille des civettes et des genettes, le binturong (aussi appelé « chat-ours ») peut se révéler dangereux. Deux employés du parc zoologique national de Washington (États-Unis) l’ont appris à leurs dépens.

Crédit Photo : Wikimédia

Deux soigneurs blessés

Vendredi 12 décembre, une femelle Binturong, et superstar du zoo, a attaqué deux soigneurs pendant une séance d’entraînement, aux alentours de 10 heures du matin (heure locale) rapporte People.

L’animal était en train de subir un contrôle de poids lorsque l’incident s’est produit. Contre toute attente, Lola a mordu l’employé qui s’occupait d’elle et a refusé de lâcher prise, a indiqué l’établissement dans un communiqué de presse.

Crédit Photo : Peter Byrne/PA Images via Getty

Face à cette situation, un autre soigneur est intervenu pour prêter main-forte à son collègue. Ce dernier a réussi à attraper l’animal, avant d’être mordu à son tour.

Par mesure de précaution, les deux employés ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Fort heureusement, leurs blessures étaient superficielles.

Une femelle « un peu distante »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les deux « victimes » feront plus attention la prochaine fois.

La femelle, âgée de neuf ans, « peut se montrer un peu distante» avec les soigneurs, explique le site web du zoo. Par ailleurs, celle-ci fait clairement comprendre ses limites. Le secret est donc « de rester calme et de lui laisser de l’espace ». Visiblement, ses gardiens ont franchi la limite…

Crédit Photo : iStock

Le binturong ressemble à un raton laveur sans masque, avec des moustaches et des sourcils broussailleux, un pelage sombre et hirsute et un corps musclé, détaille le parc zoologique.

Originaire d'Asie du Sud-Est et du Nord-Est de l’Inde, cet animal omnivore évolue dans les forêts. Il vit généralement de 16 à 18 ans à l'état sauvage et jusqu'à 25 ans en captivité.

De son côté, Lola partage son enclos avec mâle prénommé Hank. Les deux pensionnaires ne se sont jamais reproduits malgré des années de vie commune.

Crédit Photo : Matt McClain/The Washington Post via Getty