Un gorille en furie brise la vitre de son enclos devant les visiteurs du zoo terrifiés

Un zoo de Californie (États-Unis) a été le théâtre d’une scène inattendue, et ce, sous le regard terrorisé des visiteurs.

Samedi 11 octobre 2025, les visiteurs du zoo de San Diego, en Californie (États-Unis), ont vécu une belle frayeur dans la zone abritant des gorilles des plaines occidentales.

Comme le rapporte People, un mâle âgé de 10 ans a adopté un comportement qui a en surpris plus d’un.

L’animal s’est jeté contre la paroi vitrée de son enclos, laissant une énorme fissure en forme de toile d’araignée.

Cet incident choquant s’est produit dans l’après-midi alors que le parc animalier connaissait une forte affluence. Celui-ci a été immortalisé en vidéo par Emily Houglin, une touriste américaine.

« C’était assez effrayant »

Sur ces images transmises à la presse américaine, on voit le grand singe - prénommé Denny - charger la vitre de son habitat, qu’il partage avec un autre gorille. Le puissant primate heurte ensuite violemment la paroi, ce qui provoque un bruit sourd et fait sursauter et hurler de peur le groupe de promeneurs ayant assisté à cette scène.

Par chance, aucun blessé n’est à déplorer, selon les responsables de l’établissement. À la suite de cet événement, les deux gorilles ont été pris en charge le temps des travaux de rénovation de la paroi.

Crédit Photo : DR

Jackie Doubler, un autre visiteur, a comparé le vacarme provoqué par l’animal à une secousse de « tremblement de terre ».

« C’était assez effrayant », a-t-il déclaré à une chaîne d'information locale, avant de saluer la réaction rapide du zoo.

De son côté, une deuxième témoin estime que la fissure laissée par le mammifère mesurait environ 1,80 mètre de long.

Selon ses dires, les deux gorilles « faisaient des allers-retours, comme s’ils se provoquaient mutuellement (…) ».

Crédit Photo : Capture d'écran / Emily Houglin

Un comportement habituel

La San Diego Zoo Wildlife Alliance, l'organisation qui gère le parc animalier, est revenue sur ce qu’il s’est passé dans un communiqué de presse.

D’après elle, « il n’y avait rien d’anormal et d’alarmant dans le comportement du jeune gorille ».

« Il est courant que les gorilles mâles, en particulier à l'adolescence, adoptent ce type de comportement. Les poussées d'énergie, les charges, le fait de traîner des objets (…) sont des comportements naturels chez un jeune mâle », a-t-elle expliqué.

Crédit Photo : Ken Bohn / Zoo de San Diego

Les gorilles des plaines occidentales sont une espèce en voie de disparition. Selon National Geographic, ces spécimens sont présents au Cameroun, en République centrafricaine, en Guinée équatoriale, au Gabon et en République du Congo.