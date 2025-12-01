Une lionne tue un jeune homme qui s'est introduit dans son enclos sous les yeux des visiteurs

Ce week-end, un Brésilien de 19 ans a été tué par une lionne après s’être introduit dans son enclos. Un drame qui s’est déroulé sous les yeux de témoins choqués.

Les faits se sont déroulés ce dimanche 30 novembre 2025 au Parque Zoobotânico Arruda Câmara à João Pessoa, un parc animalier situé dans l’État de Paraíba (Brésil), rapportent plusieurs médias locaux.

Gerson de Melo Machado, 19 ans, s’est introduit dans l’enclos d’une lionne sous les yeux de plusieurs témoins.

O cara inventou de invadir a jaula do leão, na Bica, em João Pessoa. Não deve ter escapado. pic.twitter.com/Sl2u4w36cA — Caolho (@CPreparado) November 30, 2025

« Un événement extrêmement triste »

Comme le précisent nos confrères, le jeune homme a escaladé un mur de six mètres pour pénétrer dans la tanière du fauve, où il a été mortellement attaqué par l’animal sauvage.

Les agents de sécurité du zoo auraient tenté d’arrêter la victime, mais celle-ci a agi trop vite. Gerson de Melo Machado a glissé le long d’un arbre pour descendre dans l’abri de la lionne.

Crédit Photo : Capture d’écran X / @CPreparado

L’établissement, qui abrite des centaines d’espèces animales, a confirmé la mort du visiteur dans un communiqué de presse.

« C’est un événement extrêmement triste pour nous tous, et nous exprimons notre solidarité et notre sympathie à la famille », a déclaré de son côté la municipalité dans un communiqué.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances exactes de ce drame.

« Dès que l'incident a été confirmé, le parc a été immédiatement fermé, conformément aux protocoles de sécurité. Les équipes ont mobilisé les autorités compétentes et apporté le soutien nécessaire aux services et au travail des experts », a indiqué le zoo brésilien.

Crédit Photo : Capture d’écran X / @CPreparado

La victime souffrait de troubles mentaux

Alors que l’enquête est en cours, l’équipe médico-légale de la police civile de l'État n'exclut pas pour l'instant la possibilité d'un acte suicidaire.

D'après O Correio Brazilense, Gerson de Melo Machado avait été diagnostiqué schizophrène et avait séjourné dans plusieurs institutions. Il était issu d'une famille ayant des antécédents de troubles mentaux et a grandi dans une extrême pauvreté.

Verônica Oliveira, conseillère en protection de l'enfance, a déclaré au média que ses quatre frères et sœurs avaient tous été adoptés, sauf lui, lorsqu'ils avaient été retirés de la garde de leur mère.

Crédit Photo : DR

Au fil des années, le jeune homme a eu plusieurs démêlés avec la police, ayant commencé à voler dès l’enfance.

« Il avait 19 ans, mais quand il parlait, je crois que ses capacités cognitives n'étaient pas supérieures à celles d'un enfant de 5 ans », a confié la spécialiste.

D’après elle, l’adolescent s'était déjà introduit clandestinement dans le train d'atterrissage d'un avion à destination de l'Afrique pour réaliser son rêve de dompter des lions, mais qu'il avait été repéré et signalé aux services de protection de l'enfance à l’aéroport.

« Gerson est le fruit d'un système qui l'a toujours exclu ; il a été enfermé pendant des années (…) J’espère que la leçon sera retenue et que les innombrables Gerson dont nous prenons soin chaque jour connaîtront une fin plus heureuse. Je me sens totalement impuissante, et ce sentiment me cause une immense douleur », a-t-elle conclu.

Crédit Photo : Capture d'écran X / @Cpreparado

Le zoo donne des nouvelles de la lionne

Ce week-end, le Parc Zoobotânico Arruda Câmara a publié un communiqué sur Instagram pour donner des nouvelles de la lionne.

« Leona, la lionne du Parc Arruda Câmara, se porte bien et continuera de recevoir tous les soins nécessaires », a écrit le zoo.

Avant d’ajouter :

« Après l'incident, Leona a été immédiatement examinée par l'équipe technique et reste sous observation et surveillance constantes, car elle a subi un stress important. Il est important de souligner que l'euthanasie n'a jamais été envisagée ».

Crédit Photo : iStock

L’établissement assure que la pensionnaire est en bonne santé.